„Märchenland für alle“: In Ungarn umstrittenes Kinderbuch nun auf Deutsch erhältlich

Ein Teil des Erlöses geht an Diversity-Projekte in Ungarn

Das in Ungarn verbotene Buch „Meseorszag mindenkie“ (Märchenland für alle), das bekannte Märchen inklusiv und divers erzählt, ist nun auch auf Deutsch erschienen. Das gab der zur RTL-Gruppe gehörende Verlag Gruner+Jahr bekannt. Von jedem verkauften Exemplar geht ein Euro an Projekte, die sich für mehr Vielfalt in Ungarn einsetzen.

In den 17 Märchen gehören alle Held:innen einer Minderheit an

Im „Märchenland für alle“ erzählen ungarische Autor:innen 17 bekannte Märchen neu: So gibt es etwa einen schwulen Prinzen, Aschenputtel hat einen alkoholkranken Vater, aus Schneewittchen wurde „Braunblättchen“, es gibt einen Hasen mit drei Ohren und eine Königstochter, die lieber Abenteuer erlebt anstatt zu heiraten.

Die Heldenfiguren in den Märchen gehören allesamt einer Minderheit an: Kinder, die beeinträchtigt sind oder in Armut leben, Opfer von häuslicher Gewalt, Homosexuelle oder trans Personen. So will das Buch mehr Akzeptanz für benachteiligte Menschen und Angehörige sexueller Minderheiten schaffen.

Das 185 Seiten starke Buch ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Die liebevollen Illustrationen stammen von Lilla Bolecz. Seit 2021 steht das Buch auf der „White Ravens“-Liste, die 200 hochwertige internationale Bücher für Kinder und Jugendliche herausstellt.

Das konservative Ungarn empörte sich über das liebevoll gestaltete Buch

Doch das konservative Ungarn sieht das offenbar anders: Der ungarische Präsident Viktor Orbán hatte das „Märchenland für alle“ als Aufhänger für eine monatelange Kampagne gegen sexuelle Minderheiten genommen. Das Buch sei ein Angriff auf „traditionelle Familienwerte“, hieß es.

In unserem Nachbarland ist daraufhin Anfang Juli ein „Anti-LGBTI-Gesetz“ nach russischem Vorbild in Kraft getreten. Es verbietet unter dem Vorwand des Jugendschutzes verbietet, Kindern und Jugendlichen öffentlich positive Darstellungen sexueller Vielfalt zugänglich zu machen. Dieses Verbot betraf auch LGBTI-inklusive Bücher – wie eben das „Märchenland für alle“.

Buchhandlungen durften das beliebte Buch nicht mehr offen auslegen, in einem Umkreis von 200 Meter um Schulen und Kirchen dürfen entsprechende Bücher überhaupt nicht mehr verkauft werden. Zum „Schutz der Familie“, wie Orbán betont – Kinder und Jugendliche sollen so nichts mehr über nicht-heterosexuelle Lebensformen erfahren.

Der Herausgeber des Märchenbuches hat Ungarn verlassen

Und auch die Autoren werden für das Buch heftig attackiert. Boldizsár M. Nagy, der offen schwule Herausgeber des „Märchenlandes für alle“ musse wegen der Anfeindungen sogar ins Ausland fliehen. Umso wichtiger ist die Unterstützung aus dem Ausland. Das Magazin Stern, das zum Verlag Gruner+Jahr gehört, hatte deshalb bereits letztes Jahr die Rechte an dem Buch für Österreich, Deutschland und die Schweiz erworben.

Mit der deutschen Ausgabe setzt der Stern ein Zeichen

„Die Stern-Redaktion hatte den Wunsch, diesem Buch noch mehr Öffentlichkeit zu schenken. Denn es ist gut, nicht der Norm zu entsprechen. Es ist gut, anders zu sein. Und es ist wichtig, für dieses Verständnis zu kämpfen und vor allem früh damit zu beginnen. ,Märchenland für alle‘ unterstützt Eltern dabei, ihren Kindern beizubringen, wie unsere Gesellschaft aussieht: vielfältig!“, begründet Stern-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier diese Entscheidung. Ein Euro aus dem Verkauf geht dabei nach Ungarn, um Projekte zu unterstützen, die sich für gesellschaftliche Vielfalt einsetzen.

Unterstützung bekommt sie dabei auch von der bekannten österreichischen Schauspielerin Ursula Strauss, einer gelernten Kindergärtnerin. „Wieso sollte man Kinder vor queeren Lebensentwürfen beschützen, man verschweigt ihnen ja auch nicht die Existenz von heterosexuellen nicht?“ so die 47-Jährige: „Und was ist denn, wenn die Kinder queer sind? Will man ihnen als Eltern nicht die bestmögliche Vorbereitung auf ihr Leben geben? Ein Nein ist immer eine Tür, die sich schließt. Dabei ist es unser aller Aufgabe, den Kindern so viele Jas wie es geht aufzumachen.“

Nun ist das „Märchenland für alle“ auch auf Deutsch erhältlich.