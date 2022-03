[Galerie] Zurück zur Natur: Die Unexpected Line von Modus Vivendi

So geht das einfache Leben mit sexy Unterwäsche

Seit Jahren hat Unterwäsche des griechischen Labels Modus Vivendi ihren fixen Platz in den Kleiderschränken der Community. Mit ihrer neuen Kollektion, „The Unexpected Line“, möchte das Label die Wurzeln seiner Heimat ehren: Mit der Rückkehr einfacher Formen, die sich an der Natur orientieren.

Der Traum vom einfachen Leben in eine Unterwäschekollektion umgesetzt

Es geht in der „Unexpected Line“ um den Traum von einem einfachen Leben, leicht im Herzen, und umgeben von Menschen, die uns am Herzen liegen. Mit dieser Kollektion will Modus Vivendi ein Gemeinschaftsgefühl und eine Atmosphäre der Kreativität aufleben lassen – eine Atmosphäre, die zu einem besseren Leben führen soll.

In dieser Kollektion geht es darum, Einfachheit und Tradition dem Label gerecht neu zu interpretieren. Die „Unexpected Line“ von Modus Vivendi ist genau das Richtige für alle Liebhaber des Retro-Styles, die trotzdem nicht auf sexy Unterwäsche verzichten mögen.

Eine Hommage an traditionelle Unterwäsche aus Griechenland

Die Stücke bestehen aus einer komfortablen Baumwoll-Polyester-Mischung, gekrönt von schmalen elastischen Bündchen. Eine Hommage an traditionelle Unterwäsche aus Griechenland, die durch ihren Minimalismus mit einigen modernen Akzenten trotzdem der Tradition treu bleibt.

„The Unexpected Line“ von Modus Vivendi umfasst Slips, Tangas, Low-Cut-Slips, Jockstraps, Boxershorts, Bottomless, Tanktops, Shorts, Longsleeves und Meggings. Die Stücke sind elegant in Hellblau, Khaki und Camel gehalten – und warten nur darauf, entdeckt zu werden…