Sturm auf das Kapitol: Gay-for-Pay-Pornostar festgenommen

Als „Sergeant Miles“ ist Steven Miles in der Erotikbranche bekannt. Am Dienstag wurde der bekennende Trump-Sympathisant in Florida verhaftet: Als einer der Teilnehmer:innen bei dem Versuch, das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 zu erstürmen. Das berichtet unter anderem das US-Portal Queerty .

Beim Sturm am 6. Jänner war Sergeant Miles ganz vorne dabei

Dem 39-Jährigen, für den die Unschuldsvermutung gilt, wird vorgeworfen, Polizist:innen bedroht und ein Fenster des Kapitols eingeschlagen zu haben, als ein Mob versucht hat, die Bestätigung des Wahlergebnisses durch das Parlament der Vereinigten Staaten zu verhindern.

Dem Pornostar wird konkret vorgeworfen, am 6. Jänner zum Westflügel des Kapitols gegangen sein. Dort kam es zwischen ihm, anderen Randalierern und der Polizei zu einem Scharmützel. Während der Auseinandersetzung soll Miles versucht haben, Polizist:innen zu schlagen.

Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Landfriedensbruch

Gegen 14.13 Uhr sollen Miles und andere Randalierer Fenster und Türen des Westflügels eingeschlagen haben, um ins Gebäude zu kommen. Miles soll dabei ein Holzbrett gegen ein Fenster geschlagen und das Kapitol dann durch dieses Fenster betreten haben.

Dem Justizministerium zufolge lauten die Anklagepunkte gegen Steven Miles unter anderem Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Landfriedensbruch, Beteiligung an körperlicher Gewalt mit einer gefährlichen Waffe in einem besonders geschützten Gebäude.

Mit seiner MAGA-Kappe steht Sergeant Miles in der ersten Reihe

Videoaufnahmen, die dem US-Justizministerium vorliegen, sollen das bestätigen. Sie zeigen, wie der Gay-for-Pay-Darsteller mit einer roten „Make America Great Again“-Kappe gemeinsam mit einem Komplizen in erster Reihe auf Poliizist:innen einprügelt und dann ein Fenster des Kapitols einschlägt um in das Gebäude einzudringen.

Besonders frech: Einige Tage, nachdem er sich an der versuchten Erstürmung des Kapitols beteiligt hatte, beschuldigte er auf Twitter die „Black Lives Matter“-Bewegung und Antifaschisten, die Erstürmung inszeniert zu haben.

Nun droht dem Pornodarsteller eine Haftstrafe

Als Folge der versuchten Erstürmung des Kapitols hat das US-Justizministerium mittlerweile fast 800 Personen in den gesamten USA verhaftet. Mehr als 250 wurden wegen Angriffen oder Drohungen auf die Exekutive angeklagt. Auch Miles wird sich in den nächsten Wochen vor dem Gericht in Washington, D.C. verantworte müssen.

Wie hoch die Strafe ist, die Miles jetzt droht, ist nicht bekannt. Durchschnittlich waren Beteiligte der Unruhen vom 6. Jänner 2021 für 45 Tage im Gefängnis – doch für jene, die Gewalt angewandt haben, ist die Strafe deutlich höher.