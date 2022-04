Leon Content: Influencer erlebt Schwulenhass am eigenen Leib

So dramatisch endete ein gemütlicher Abend mit Freunden

Leon Content ist einer der bekanntesten offen schwulen Influencer im deutschen Sprachraum: Auf Instagram hat der 20-Jährige, der in Berlin lebt, fast 950.000 Follower:innen, auf TikTok sind es sogar gut zwei Millionen. Nun berichtet der Influencer über einen schwulenfeindlichen Angriff auf ihn – und zeigt seinen Fans auch sein blaues Auge, das eine Folge dieses Angriffs war.

Auf einem Kirtag wurde er von einer Gruppe Jugendlicher beleidigt

Der Vorfall ereignete sich am Osterwochenende auf einem Kirtag: Zuerst hat eine Gruppe aus bis zu neun Personen Leon Content und seine Freunde ausgelacht und beleidigt. Als der 20-Jährige und seine Freund:innen den Kirtag wenig später verlassen wollten, kam die Gruppe zurück – und wurde handgreiflich.

Die Jugendlichen hätten versucht, einer Freundin ans Gesäß zu fassen und Leon schwulenfeindlich beleidigt, berichtet der Influencer. Als sie ins Taxi steigen wollten, wurde die Gruppe handgreiflich: Einer der Angreifer soll den 20-Jährigen und seine Freunde angespuckt haben, ein anderer Leon von hinten auf den Fuß getreten sein.

Beim Taxi eskalierte die Situation

„Ich habe mich dann aus Reflex mit meinem Kopf umgedreht, weil ich mich erschrocken habe und dann hat er mir mit seiner Faust ins Auge geschlagen“, berichtet Leon Content am Ostermontag seinen Fans. Die Folge: Ein blaues Auge, das in dem Video deutlich sichtbar ist.

„Dass man das einer Person antut, nur weil man sie kennt oder ihre Sexualität nicht unterstützt“ kann der Influencer nicht verstehen: „Wenn ihr eine Person nicht leiden könnt, dann lasst sie doch einfach in Ruhe. Was schenkt ihr der Person so viel Aufmerksamkeit und warum muss man anderen Leuten Gewalt antun?“