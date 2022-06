Kevin Spacey vor Auslieferung nach Großbritannien?

Britische Behörden fordern eine Rückkehr des US-amerikanischen Schauspielers Kevin Spacey nach Großbritannien. Dort steht er knapp vor einer Anklage wegen sexueller Übergriffe in vier Fällen. Sollte der 62-Jährige nicht freiwillig kommen, würde Großbritannien die Auslieferung beantragen, so ein Insider zum Guardian.

Wenn er nicht freiwillig kommt, können die britischen Behörden nachhelfen

Dann müsste die Polizei in den Vereinigten Staaten Kevin Spacey im Auftrag der britischen Behörden festnehmen. Eine Anwesenheit in Großbritannien ist notwendig, damit offiziell Anklage gegen den zweifachen Oscar-Gewinner erhoben werden kann.

Allerdings könnte sich eine Auslieferung über mehrere Monate hinziehen – und ist auch nicht sicher. In der Vergangenheit hat es mehrere Fälle gegeben, in denen die USA die Auslieferung ihrer Bürger:innen in einen anderen Staat verweigert hat.

Vier Fälle mit drei Männern im Lauf von acht Jahren

Der Crown Prosecution Service (CPS), die britische Staatsanwaltschaft, wirft Kevin Spacey vier Fälle von sexuellen Angriffen mit drei Männern vor. Diese sollen sich zwischen 2005 und 2008 in London sowie 2013 in Gloucestershire zugetragen haben. Zu dieser Zeit war der heute 62-Jährige künstlerischer Leiter des Old Vic Theatre in London.

Den Unterlagen des CPS zufolge ist der Schauspieler außerdem dringend tatverdächtig, “eine Person ohne deren Zustimmung zu penetrierenden sexuellen Aktivitäten genötigt zu haben”. Dieser Tatbestand wurde nach Überprüfung der Beweise der Metropolitan Police hinzugefügt.

Bis jetzt wurde Spacey wegen der Übergriffen noch nicht rechtskräftig verurteilt

Der CPS betont, dass für Kevin Spacey weiter die Unschuldsvermutung gilt und eine Vorverurteilung vermieden werden müsse. Es handle sich um ein laufendes Verfahren und der zweifache Oscar-Preisträger habe “das Recht auf einen fairen Prozess”, betont die Behörde in einer Aussendung.

Im Zuge der #MeToo-Debatte wurde auch Kevin Spacey von zahlreichen Männern beschuldigt, ihnen gegenüber übergriffig geworden zu sein. Zu einer rechtskräftigen Verurteilung ist es in den USA trotz mehrerer Anklagen bis jetzt noch nicht gekommen.