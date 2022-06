Zwei weitere Fälle von Affenpocken in Österreich

Das Gesundheitsministerium meldet zwei weitere Fälle der Affenpocken in Österreich. Im Rahmen der Meldepflicht, die seit einigen Wochen in Österreich gilt, wurden in den vergangenen Tagen ein weiterer Fall aus Wien und einer aus dem Bezirk St. Pölten gemeldet.

Niederösterreicher im Krankenhaus, Wiener kuriert sich zu Hause aus

Bei dem Patienten aus Niederösterreich handelt es sich um einen 36-Jährigen, der sich in Spanien angesteckt haben dürfte. Er habe einen milden Krankheitsverlauf und werde in der Wiener Klinik Favoriten stationär behandelt, heißt es.

Bei dem zweiten Affenpocken-Fall aus Wien handelt es sich nach Informationen aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker um einen Mann in der Altersgruppe von 20 bis 40 Jahren. Auch er habe einen milden Krankheitsverlauf. Sein Allgemeinbefinden sei gut, deshalb befinde er sich nicht im Spital, sondern zu Hause in Isolation.

Bis jetzt drei Fälle von Affenpocken in Österreich

Damit haben sich in Österreich bis jetzt insgesamt drei Menschen mit der Krankheit angesteckt. Die zuständigen Gesundheitsbehörden hätten in beiden Fällen die notwendigen Maßnahmen veranlasst, die zuständigen internationalen Stellen informiert und unter anderem mit der Erhebung der Kontaktpersonen begonnen, so das Ministerium.

Wer den Verdacht hat, pockenartige Symptome zu haben, solle nicht gleich ins Spital fahren, betont das Büro des Wiener Gesundheitsstadtrats: Es gelte, Ruhe bewahren und 1450 anzurufen. Dort werde geklärt, was zu tun sei. In der Regel seien diese Fälle nicht spitalspflichtig und könnten auch daheim auskuriert werden

Neues Merkblatt des Gesundheitsministeriums

„Das Auftreten der Affenpocken hat uns wieder bewusst gemacht, dass übertragbare Krankheiten auch jenseits von COVID-19 eine ständige Gefahr für unsere Gesundheit sind“, so Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen: „Wo viele Menschen zusammenkommen und feiern, ist die Wahrscheinlichkeit der Übertragung besonders groß. Es ist deshalb wichtig, sowohl die Organisator:innen als auch die Teilnehmer:innen von Veranstaltungen aktiv zu informieren und so zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten beizutragen.“

Um die Bevölkerung bestmöglich über Affenpocken zu informieren, haben die Expert:innen des Gesundheitsministeriums ein neues Merkblatt mit wichtigen Tipps zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten erarbeitet und veröffentlicht.

Gedacht ist das Merkblatt vor allem für Teilnehmer:innen und Veranstalter:innen von Großveranstaltungen, Festivals und ähnlichen Events. Neben den Affenpocken behandelt dieses Infoblatt auch sexuell übertragbare Infektionen und eine Infektion mit dem Coronavirus.