„Prince Charming“ ist zurück: Das sind die Kandidaten

21. Tim

Der 25-Jährige kommt aus Luzern und arbeitet im Bereich Marketing. Er wollte Schauspieler werden, findet Holländer sexy und hat ein ganz einfaches Ziel im Leben: Ein Townhouse in London, ein Grachtenhaus in Amsterdam und eine Villa am See in Luzern. Und vielleicht auch noch ein Penthouse in New York City.

@timhornbyl Folge Tim auf Instagram