Ex-Mönch Anselm Bilgri: Kirchliche Trauung in München

Nach der standesamtlichen Hochzeit im März 2021 haben der ehemalige Benediktinermönch Anselm Bilgri und sein Mann Markus am Samstag auch kirchlich geheiratet. Die Trauung in der Kirche St. Willibrord in München war möglich, weil Bilgri zu den liberaleren Altkatholiken übergetreten ist. Dort sind auch gleichgeschlechtliche Eheschließungen möglich.

„Jetzt habe ich alle sieben Sakramente erhalten“

Die kirchliche Trauung sei ihm wegen seiner Vergangenheit sehr wichtig gewesen, so der 68-Jährige nach der Zeremonie: “Jetzt habe ich alle sieben Sakramente erhalten – von der Taufe bis zur Trauung”. Er habe sich Gottes Segen vor allem für die Zeit erbeten, in der es “manchmal eher abwärts geht als aufwärts”.

Sein 40 Jahre alter Mann Markus sagte, er sei bei der kirchlichen Trauung noch nervöser gewesen als bei der standesamtlichen Hochzeit. Diese wurde letztes Jahr vom Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter durchgeführt. Nun fühle er sich “ganz beseelt und ganz glücklich”. Zur Hochzeitsreise soll es im November auf die Malediven gehen.

„Ich wollte in einer Kirche sein, in der ich mit meinem Mann verheiratet sein kann“

Anselm Bilgri war Prior des Kloster Andechs. Ende 2020 gab er bekannt, dass er aus der römisch-katholischen Kirche aus- und in die altkatholische Kirche eingetreten ist. Kurze Zeit später machte er öffentlich, dass er schwul ist und seit Jahren mit seinem Partner zusammenlebt.

Mittlerweile sind die beiden seit 13 Jahren zusammen. Bilgri wurde einer der bekanntesten Kritiker des Zölibats und der Position der römisch-katholischen Kirche zu gleichgeschlechtlich liebenden Menschen. “Ich wollte in einer Kirche sein, in der ich mit meinem Mann verheiratet sein kann”, begründete der 68-Jährige, der vom späteren Papst Joseph Ratzinger zum Priester geweiht wurde, seinen Übertritt zu den Altkatholiken.