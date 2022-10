Affenpocken-Virus auch in Hoden nachgewiesen

US-Forscher:innen konnten nachweisen, dass sich Affenpocken-Viren beim Menschen auch im Hoden und in Zellen, die an der Spermienproduktion beteiligt sind, befinden. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Krankheit sexuell übertragbar ist.

Die Forscher untersuchten eingefrorene Makaken-Hoden

So hat ein Team des US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases unter der Leitung von Jun Liu 21 eingefrorene Hoden von Langschwanzmakaken untersucht, die zuvor für Versuchszwecke mit dem Affenpocken-Virus infiziert worden waren.

Die Forscher suchten sowohl in der Akutphase der Erkrankung als auch danach nach jenem Antigen, das der Körper als Reaktion auf die Affenpocken-Infektion produziert. Außerdem suchten sie direkt nach der RNA des Virus.

Dabei wiesen sie bei 18 von 21 Gewebeproben das Affenpocken-Virus sowohl in den Hodenkanälchen als auch in jenen Zellen nach, die an der Produktion von Spermien beteiligt sind. Zwei der Versuchstiere hatten das Virus sogar noch 37 Tage nach der Akutphase in sich.

Affenpocken dürften auch sexuell übertragbar sein

Dass das Virus an verschiedenen Orten der Spermaproduktion gefunden wurde, spricht für Forscher:innen dafür, dass Affenpocken zumindest während der akuten Infektionsphase sexuell übertragbar sind. In Einzelfällen könnten die Pocken dann auch noch nach dem Abklingen der Symptome auf der Haut sexuell übertragbar sein.

Bis jetzt galten bei Affenpocken der Kontakt mit der Haut, Hautschuppen oder den namensgebenden Pocken einer infizierten Person sowie der Kontakt mit benutzten Textilien als ansteckend.

Die Studie wurde im Fachjournal Nature Microbiology veröffentlicht.