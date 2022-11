Schwerverletzter bei schwulenfeindlicher Messerattacke in Kiel

In der Kieler Innenstadt haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag drei junge Männer durch Messerstiche zum Teil schwer verletzt. Ein vierter Mann sei durch einen Faustschlag verletzt worden, so ein Polizeisprecher zum Norddeutschen Rundfunk (NDR) . Die Polizei prüft Homophobie als mögliches Tatmotiv.

Den bisherigen Ermittlungen ereignete sich die Tat am Samstag gegen 1.30 Uhr vor der Bar „Mum & Dad“ unweit des Hauptbahnhofes. Eine Gruppe aus drei bis vier Männern sprach einen der Männer, allesamt Mitte 20, auf seine lackierten Fingernägel an.

Die Tat ereignete sich am frühen Samstagmorgen

Es entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden Gruppen, bei dem die Männer „homofeindlich beschimpft und anschließend mit mehreren Messern attackiert“ wurden, wie das Team der Bar auf Instagram schreibt. Damit verletzten sie drei der Opfer, eines von ihnen lebensgefährlich. Ein weiterer Mann wurde durch einen Faustschlag verletzt.

Die Angreifer konnten nach dem Angriff in einem Auto unerkannt flüchten. Eine Beschreibung der Angreifer gibt es bis jetzt noch nicht. Die Polizei in Kiel ermittelt – und prüft auch, ob die Tat durch Schwulenhass motiviert war. Ein Verdacht, der durch die Beobachtungen des Bar-Teams sehr wahrscheinlich scheint.