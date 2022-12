Shantay, you pay: Deutschland-Version von RuPaul’s Drag Race auf Paramount+

Entsprechende Gerüchte gab es schon länger – nun ist es offiziell: Die erste Staffel der deutschen Version von RuPaul’s Drag Race wird beim Streaming-Dienst Paramount+ zu sehen sein.

Es geht „um Liebe, Selbstdarstellung und Akzeptanz“

So haben Paramount+ und MTV gestern offiziell bekanntgegeben, dass das „Drag Race“ auch für Deutschland, Brasilien und Mexiko adaptiert wird. „Wir sind begeistert, RuPaul’s Drag Race mit dieser globalen Expansion in drei neue Paramount+ Territorien zu bringen“, so Chris McCarthy, Chef von Paramount Media Networks und MTV Entertainment Studios.

„Bei Drag Race geht es um universelle Themen wie Liebe, Selbstdarstellung und Akzeptanz – und es gab nie einen wichtigeren Zeitpunkt als jetzt, um diese Ideen international zum Ausdruck zu bringen“, fügen Fenton Bailey und Randy Barbato, die Chefs der Produktionsfirma „World of Wonder“, die das Format zusammen mit MTV Entertainment Studios produzieren, hinzu.

Bereits im August wurde in Deutschland nach Kandidaten gesucht. Dafür wollte die Produktionsfirma neben dem üblichen Fragebogen auch ein selbstproduziertes Video, das die Kandidaten in Drag zeigt und einen Einblick in ihre Persönlichkeit geben sollte. Nähere Informationen zur deutschen Version gab es nicht, sie sollen – so wie die Show selbst – im nächsten Jahr folgen.

Der Medien-Seite DWDL.de zufolge sagte Paramount-Deutschland-Chef Till Weidemüller bereits im November: „‚RuPaul’s Drag Race‘ ist tatsächlich ein extrem erfolgreiches und mehrfach Emmy-prämiertes Format aus unserem Hause, dessen zahlreiche Staffeln inzwischen weltweit viele Fans gewonnen haben. Das könnte ich mir auch sehr gut in Deutschland bei Paramount+ vorstellen“ – doch eine offizielle Bestätigung gab es bis jetzt noch nicht.

Zusätzlich: Drag Race in Brasilien und Mexiko, Global All Stars und Secret Celebrity Drag Race

Doch nun ist es offiziell: das deutsche Drag Race gibt’s nur für Abonnenten des Streaming-Service. Zusätzlich zu den neuen Länderversionen für Deutschland, Brasilien und Mexiko wird es zum ersten Mal ein „Drag Race Global All Stars“ geben – weltweit exklusiv ebenfalls bei Paramount+ zu sehen. Außerdem werde es in den USA eine dritte Staffel von „RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race“, so Chris McCarthy.

Für viele Drag Queens war die Show ein Sprungbrett – etwa für Bianca del Rio, Courtney Act, Trixie Mattel oder Bob the Drag Queen. Auch gesellschaftliche Veränderungen formten die Show: So haben sich einige der Kandidatinnen während oder nach der Show als trans oder nicht-binär geoutet, mit Gottmik in Staffel 13 gab es auch die erste trans Kandidatin.

„RuPaul’s Drag Race“ ist mit 27 Preisen die Reality-Competition-Serie mit den meisten Emmy-Auszeichnungen der Geschichte.