Regenbogenmonat Juni: Stadt Wien fördert innovative Projekte

Aufgrund des großen Erfolges in diesem Jahr fördert die Stadt Wien auch 2023 innovative queere Projekte im Regenbogenmonat Juni. Entsprechende Anträge können noch bis Ende Jänner online eingereicht werden.

Wiederkehr: „Community zeichnet sich durch großes Engagement und Vielfalt aus“

„Die Wiener LGBTIQ-Community zeichnet sich durch großes Engagement der Aktivist*innen sowie durch inhaltliche und thematische Vielfalt aus“, so der für Antidiskriminierung zuständige Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr von den Neos.

Diese Vielfalt brauche es auch, um die gesamte Community zu erreichen – und dafür bietet der Regenbogenmonat Juni eine besonders gute Gelegenheit: Die Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten (WASt) und die Stadt Wien laden deshalb Vereine, Organisationen und Initiativen ein, ihre Event-Konzepte für den Juni bis 31. Jänner 2023 online einzureichen.

Der Erfolg der Projekte ist auch ein Motor für die Community

„In den letzten Jahren haben immer mehr Vereine, Unternehmen und Organisationen im Juni kleine interne wie auch große öffentlichkeitswirksame Events und Veranstaltungen durchgeführt und das Thema LGBTIQ so auf vielen verschiedenen Ebenen sichtbar und besprechbar gemacht“, erklärt WASt-Leiter Wolfgang Wilhelm.

Der Erfolg dieser Projekte sei auch gleichzeitig der Motor, wenn es um die Akzeptanz queerer Themen gehe, so Wilhelm weiter. Deshalb wird dieser Fördertopf nun erneut aufgelegt. Die Stadt Wien geht von einer durchschnittlichen Förderhöhe von 1.000 bis 15.000 Euro pro Projekt aus.

Besonders willkommen sind übrigens Projekte, die die Regenbogenparade sinnvoll ergänzen, Emanzipation und gleichberechtigte Teilhabe von LGBTIQ-Personen an der Gesellschaft oder Selbstbewusstsein und Sichtbarkeit queerer Personen steigern, Begegnung und Dialog queerer Personen mit der Gesamtbevölkerung fördern, das Thema in alle Wiener Bezirke hinaustragen, sich an LGBTIQ-Personen, Wiener:innen, Besucher:innen und Tourist:innen wenden oder LGBTIQ-Personen erreichen, die bisher wenig Berührungspunkte mit der Community hatten.