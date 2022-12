Wegen Staatshomophobie: Mel C sagt Konzert in Polen ab

Das ehemalige Spice Girl Mel C wird zu Silvester nicht im Programm des öffentlich-rechtlichen Senders TVP auftreten. Das hat die Sängerin nun bekanntgegeben. Grund dafür: Die LGBTI-feindliche Politik der polnischen Regierung, die auch von dem Staatssender munter weiterverbreitet wird.

Aus Solidarität mit der Community sagt Mel C ihren Auftritt ab

„Angesichts einiger Probleme, auf die ich aufmerksam gemacht wurde, und die nicht zu den Gruppen, die ich unterstütze, passen, kann ich leider nicht wie geplant zu Silvester in Polen auftreten“, so die 48-Jährige auf Twitter. Sie hoffe dennoch, sehr bald wieder nach Polen zurückkehren zu können.

Diese Absage wird als Solidaritätserklärung mit der polnischen LGBTI-Community interpretiert. Mel C bekommt dafür Lob aus der Community. So nannte der schwule britische Journalist Owen Jones das ehemalige Spice-Girl unter dem Tweet eine „Heldin“.

„Ich möchte dir für die sehr gute Entscheidung danken“, schreibt ein Pole

Ein polnischer LGBTI-Aktivist schreibt unter ihren Tweet: „Im Namen aller Polen, für die Demokratie und Gesetzestreue von herausragender Wichtigkeit sind, genauso wie Respekt und Toleranz gegenüber verschiedenen Umgebungen und sozialen Gruppen, möchte ich dir für die sehr gute Entscheidung, die du getroffen hast, danken“.

In Polen kommt die Absage ihres Auftritts allerdings nicht überall so gut an. Andere Twitter-Nutzer:innen werfen der Sängerin Doppelmoral vor, weil sie nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 in Russland aufgetreten ist.

Mel C gilt als tatkräftige Unterstützerin der LGBTI-Community

Mel C gilt schon seit Jahren als tatkräftige Unterstützerin der Community. So wurde sie etwa letztes Jahr für ihr Engagement bei den British LGBT Awards mit dem „Celebrity Ally“-Preis ausgezeichnet.

Das polnische Staatsfernsehen TVP ist in den letzten Jahren von der konservativen Regierung gleichgeschaltet worden und verbreitet nun deren Propaganda. Dazu gehört auch, dass LGBTI-Menschen eine Bedrohung für „traditionelle Werte“ seien.