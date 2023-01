„Stranger Things“-Star Noah Schnapp outet sich

“Ich schätze, ich bin Will ähnlicher, als ich dachte”, betitelte der 18-jährige Schauspieler das Video, das er am 5. Jänner online gestellt hatte. Doch das Coming Out dürfte für sein Umfeld keine große Überraschung gewesen sein.

Für Freunde und Familie war das Coming Out keine Überraschung

“Als ich meinen Freunden und meiner Familie endlich gesagt habe, dass ich schwul bin, nachdem ich 18 Jahre lang ängstlich im Schrank war, war alles, was sie sagten: ‘Wir wissen es’”, schrieb er dazu.

Das Video bekam bis jetzt über 12 Millionen Likes und mehr als 495.000 ermutigender Kommentare. Einen weiteren Kommentar zu seinem öffentlichen Coming Out gibt es von Schnapp bis jetzt noch nicht.

Auch seine „Stranger Things“-Figur Will Byers ist schwul

Schnapp hatte erst vor einem halben Jahr bestätigt, dass seine “Stranger Things”-Figur Will Byers schwul ist und in seinen besten Freund Mike Wheeler, gespielt von Finn Wolfhard, verliebt ist.

“Ich meine, es ist in dieser Staffel ziemlich klar, dass Will Gefühle für Mike hat. Das haben sie in den letzten Staffeln absichtlich hervorgehoben”, so der 18-Jährige im Juli 2022 gegenüber dem Branchenmagazin Variety.

Die Geschichte von Will, den Schnapp bereits seit der 2017 erschienenen ersten Staffel verkörpert, soll übrigens schon bald weitergehen: Wie die Serien-Erfinder Matt und Ross Duffer bestätigten, soll zu den bereits jetzt gezeigten vier Staffeln noch eine letzte, fünfte, hinzukommen.