Nach Vorfall auf der Reeperbahn: Hamburger Polizei sucht Zeugen

In Hamburg sucht die Polizei nach einer schwulenfeindlichen Attacke nun Zeug:innen. Der Unbekannte soll in St. Pauli zwei Männer angegriffen haben.

Wie die Hamburger Polizei mitteilte, ereignete sich der homophobe Übergriff am Samstag gegen 23.15 Uhr im belebten Vergnügungsviertel auf St. Pauli. Zwei Männer, 29 und 35 Jahre alt, waren gerade auf dem Weg von der Reeperbahn zur Talstraße.

Ohne Vorwarnung beleidigte der Unbekannte die beiden Männer und spuckte sie an

Plötzlich und ohne erkennbaren Grund spuckte sie ein verwahrlost aussehender Unbekannter an und beleidigte sich schwulenfeindlich. Er versuchte auch, zufällig anwesende Passant:innen dazu anzustacheln, ihn zu unterstützen – was allerdings bei keiner der angesprochenen Personen zu einer Reaktion führte.

Als die beiden Männer, die der Unbekannte angegriffen hatte, in ein Lokal in der Talstraße gingen, entfernte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Auch durch eine sofort eingeleitete Fahndung der Hamburger Polizei mit mehreren Funkstreifen konnte der Mann nicht gefunden werden.

Wer kann der Polizei sachdienliche Hinweise liefern?

Die Polizei wendet sich deshalb an die Öffentlichkeit: Sie bittet Zeug:innen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter +49/(0)40/4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Beschrieben wird der Mann als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt. Er hat kurze schwarze Haare und ein Tattoo am Hals. Er trug am letzten Samstag einen roten Pullover. Sein Erscheinungsbild wird als „verwahrlost“ beschrieben.

Die Ermittlungen führt das zuständige Hamburger Landeskriminalamt (LKA) 7.