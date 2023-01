Kevin Spacey in Turin für sein Lebenswerk ausgezeichnet

In Turin wurde Kevin Spacey am Montag vom Nationalen Filmmuseum Italiens mit dem „Stella della Mole“, einem Preis für sein Lebenswerk, ausgezeichnet. Diesen nahm er persönlich entgegen. Es war die erste öffentliche Rede, die der Schauspieler seit dem Auftreten der Missbrauchsvorwürfe gegen ihn gehalten hat.

Kevin Spacey dankte dem Museum für die „Eier“, ihn auszuzeichnen

Diese erwähnte Spacey in seiner Rede nicht direkt – allerdings dankte er dem Museum für die „Eier“, ihn eingeladen zu haben – er verwendete dafür den italienischen Begriff „le palle“. Der 63-Jährige sagte, den Verantwortlichen des Filmmuseums gebühre Applaus, weil sie ihn unabhängig von den Skandalen um seine Person wegen seiner künstlerischen Leistungen würdigen.

Kevin Spacey dankte in seiner Rede auch allen Filmemacher:innen, Regisseur:innen und Techniker:innen, mit denen er „zusammenarbeiten durfte“. „Ihr ehrt damit nicht nur mich“, teilte er den Verantwortlichen in einem seltenen Anfall von Bescheidenheit mit: „Ihr ehrt sie alle“.

Besonderen Dank verdiene sein Manager Evan Lowenstein, so Spacey weiter. Dieser sei sein bester Freund und der Bruder, den er niemals hatte. „Er stand vor mir, wenn ich geführt werden musste, und er stand hinter mir, wenn ich geschoben werden musste“, so der zweifache Oscar-Preisträger.

Außerdem hielt Kevin Spacey eine Masterclass

Spacey verbrachte insgesamt eine Woche in Turin. Nach der Preisverleihung hielt er eine zweistündige Masterclass im Auditorium des Filmmuseums. Außerdem hat er den Film „American Beauty“ von Sam Mendes präsentiert. Für seine Rolle in diesem Film wurde der 63-Jährige 1999 mit einem Oscar ausgezeichnet.

Derzeit wird in Großbritannien ein Prozess gegen Kevin Spacey vorbereitet. Ihm werden mehrere Fälle von Missbrauch vorgeworfen, während er künstlerischer Leiter des Old Vic Theatre war. In den USA wurde er im Oktober 2022 in einem anderen Fall freigesprochen. Spacey hat alle Vorwürfe stets zurückgewiesen.