Gay Berlin: Die deutsche Hauptstadt überrascht immer wieder

Berlin hat eine lange Tradition der Toleranz und Offenheit gegenüber der LGBTI-Community. Bereits in den 1920er Jahren war die Stadt ein Zentrum für queere Kultur und Subkultur. Diese Tradition setzt sich bis heute fort, was Berlin zu einer der queerfreundlichsten Städte der Welt macht. Schwule und lesbische Touristen finden hier eine Vielzahl von Bars, Clubs und Veranstaltungen, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Der Nollendorfkiez ist das Herz der Community
Für schwule Touristen ist der
Nollendorfkiez rund um die prächtige U-Bahn-Station Nollendorfplatz ein absolutes Muss. Besonders die Motzstraße und Fuggerstraße sind bekannt für ihre vielen schwulen Bars und Cafés.
visitBerlin, Dirk Mathesius
Zu den besten Lokalen in diesem Viertel gehört die
Heile Welt, Berlins queeres Wohnzimmer mit guten Getränken und Tanzparties. Das Prinzknecht bietet eine rustikale, urige Atmosphäre für Kerle mit und ohne Fetisch und ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen.
Der
Hafen, eine der ältesten schwulen Bars im Kiez, ist berühmt für seine entspannte Stimmung und die legendären Karaoke-Abende. Um die Nacht ausklingen zu lassen – besonders, wenn sie auf den herkömmlichen Wegen nicht erfolgreich war – ist die Scheune mit ihrer lockeren und familiären Stimmung ein Klassiker.
Im Nollendorfkiez befindet sich auch das
Schwule Museum*, das mit seinen Dauer- und Sonderausstellungen einen faszinierenden Einblick in die Geschichte und Kultur der queeren Gemeinschaft bietet. Berghain und KitKatClub sprechen für sich
Das
Berghain, einer der bekanntesten Clubs der Welt, ist ein weiterer wichtiger Anziehungspunkt. Berühmt für seine legendären Partys und das inklusive Ambiente, zieht der Club Besucher aus aller Welt an. Das macht auch der KitKatClub, berühmt für seine hedonistischen Partys und sein offenes, tolerantes Publikum, ist für alle Partywütigen ebenfalls ein Muss. Berlin bietet auch lebendiges Leben für Lesben
Lesbische Reisende finden ebenfalls zahlreiche Treffpunkte in Berlin – auch, wenn es seit 2015 keine ausgewiesene Lesbenbar mehr in der Stadt gibt. Die
Cafébar Marianne gilt etwa als heimliches Wohnzimmer der Berliner Lesbencommunity. Hier kann man bei guter Musik und einem Cocktail neue Leute aus der lesbischen Szene kennenlernen.
Auch im Biergarten
Südblock ist die Atmosphäre queer und bunt – auch, wenn das die Gegend rund um das Cottbusser Tor auf den ersten Blick vielleicht nicht vermuten lässt. Auch das Silverfuture ist die richtige Adresse für einen schönen Abend. Queere Großveranstaltungen bewegen die ganze Stadt
Doch Berlin bietet das ganze Jahr über eine beeindruckende Auswahl an LGBTI-Veranstaltungen. Der
Christopher Street Day (CSD) im Juli ist eine der größten Pride-Paraden Europas. Mit farbenfrohen Paraden, Musik und Tanz feiern Hunderttausende die Vielfalt und setzen ein Zeichen für Gleichberechtigung und Toleranz.
visitBerlin, Pedro Becerra/STAGEVIEW.de
Das
Lesbisch-schwule Stadtfest, das im Juni in Schöneberg stattfindet, ist das größte seiner Art in Europa und bietet Live-Musik, Informationsstände und eine Vielzahl von gastronomischen Angeboten. Folsom Europe, ein Festival für die Fetisch- und Leder-Community, findet jährlich im September statt und umfasst Partys, Workshops und eine große Straßenmesse. Auch touristisch gibt es in Berlin einiges zu sehen
Neben den queeren Attraktionen gibt es in Berlin zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Das
Brandenburger Tor, das Wahrzeichen Berlins, ist ein Muss für jeden Besucher. Das Reichstagsgebäude mit seiner beeindruckenden Kuppel bietet einen atemberaubenden Blick über die Stadt.
Groman123/Flickr – CC BY-SA 2.0
Die
East Side Gallery, ein erhaltenes Stück der Berliner Mauer, das von Künstlern aus aller Welt bemalt wurde, ist ein weiteres Highlight. Die Museumsinsel, Heimat einiger der bedeutendsten Museen Berlins, und Checkpoint Charlie, ein historischer Ort des Kalten Krieges, der heute ein Museum beherbergt, sind ebenfalls einen Besuch wert. Mit etwas Vorsicht ist Berlin zu genießen
Obwohl Berlin eine sehr sichere Stadt ist, gibt es einige Dinge, die queere Touristen in der deutschen Hauptstadt beachten sollten. Während die meisten Clubs und Bars sicher sind, sollte man trotzdem auf seine Wertsachen und seine Drinks achten. Es ist auch hilfreich, sich über soziale Medien oder lokale Magazine über aktuelle Events zu informieren, da viele queere Veranstaltungen kurzfristig geplant werden.
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Berlin ist eine Stadt, die nicht nur der LGBTI-Community viel zu bieten hat. Mit seiner reichen Geschichte, vielfältigen Kultur und offenen Atmosphäre ist Berlin ein Reiseziel, das man nicht verpassen sollte. Egal ob man die historischen Stätten erkunden, das pulsierende Nachtleben erleben oder an einer der vielen queeren Veranstaltungen teilnehmen möchte – Berlin heißt alle Besucher willkommen und bietet unvergessliche Erlebnisse.