Sam Dylan und Matthias Mangiapane: Drama beim Live-Podcast

Zickenkrieg der schwulen D-Promis: Bei der Weihnachsfeier von Reality-Queen Danni Büchner sind sich der ehemalige „Prince Charming“-Kandidat Sam Dylan und Ex-Dschungelcamp-Kandidat Matthias Mangiapane in die Haare geraten – großes Drama inklusive.

So wollte Dylan, der in letzter Zeit durch seine On-Off-Beziehung mit dem – ebenfalls durch Reality-Shows bekannt gewordenen Rafi Rachek – in den Schlagzeilen war, während der Weihnachtsfeier einen Live-Podcast mit Büchners Tochter Joelina aufnehmen – doch das gefiel Mangiapane, der auch auf der Party eingeladen war, überhaupt nicht.

Kein Podcast während einer Weihnachtsfeier?

Der 37-Jährige – eigenen Angaben zufolge einer der besten Freunde von Danni Büchner – stürmte das Zimmer, von dem aus der Live-Podcast gestreamt wurde, und tobte: „Wie kannst du in einer Weihnachtszeremonie einen Podcast machen“, fuhr er Sam Dylan an. Dieser zickte zurück: „Oh hier hat wohl jemand schlechte Laune“, ätzte er.

Das ließ sich Matthias Mangiapane nicht zweimal sagen. „Ich habe überhaupt keine schlechte Laune, doch du hast mir heute Morgen im Hotel, einer Grand-Dame des Geschäftes, kein Hallo gesagt und das finde ich eine Frechheit“, tobte er. „Als Grand-Dame müsstest du eigentlich darüber stehen“, zickte Sam Dylan zurück.

Wie der Streit ausging, ist nicht bekannt – der Live-Podcast wurde wenige Sekunden später abgebrochen. Doch eines scheint festzustehen: Beste Freunde werden Sam Dylan und Matthias Mangiapane wohl so schnell nicht mehr…