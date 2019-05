Die Wiener Straßenbahnen tragen wieder Regenbogenflagge

Es ist bereits eine liebgewordene Tradition in Wien: Rechtzeitig vor der Regenbogenparade tragen alle 450 Straßenbahngarnituren der Bundeshauptstadt Regenbogenflagge – so auch dieses Jahr, wenn mehr als eine Million Menschen zur EuroPride erwartet werden.

Alle 29 Linien zeigen Regenbogenflagge

Noch bis zum 23. Juni, also insgesamt 28 Tage lang, sind die Wagen auf allen 29 Linien beflaggt. Möglich wird diese Aktion durch viele Patenschaften: Für 300 Euro können Interessierte einen wichtigen Beitrag für die Vielfalt in der Bundeshauptstadt leisten und so auch die EuroPride finanziell unterstützen.

Bei der Entscheidung, welche Linie mit einer Patenschaft unterstützt wird, spielen oft praktische oder persönliche Faktoren eine Rolle. So unterstützt die Gruppenpraxis von Dr. Horst Schalk und Dr. Karl Heinz Pichler die Linie 43, die vor ihrer Ordination vorbeifährt. Die Patenschaft für die Linie 6 hat Markus Rumelhart, offen schwuler Bezirksvorsteher des 6. Bezirks, übernommen.

Die Erlöse der Patenschaftem kommen der EuroPride zugute

Die Linie 1 fährt unter der Patronanz des zuständigen Stadtrats Jürgen Czernohorszky und der Wiener Antidiskriminierungsstelle (WASt). Und für einige Straßenbahnen sind noch Patenschaften zu haben – mehr dazu gibt es auf der Homepage der EuroPride.

Es ist bereits das 18. Mal, das alle Straßenbahnen in Wien mit Regenbogen beflaggt werden: Der Verein „Vienna Pride“ hat 2001 mit dieser Aktion begonnen. Seitdem ist sie eines der beliebtesten Zeichen für ein buntes und vielfältiges Wien. Die Regenbogenflagge auf den Straßenbahnen der Wiener Linien erhöhen die Sichtbarkeit der Community im öffentlichen Raum merklich.