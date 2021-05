[Galerie] Diese 20 Frauen buhlen um das Herz von „Princess Charming“

8. Johanna (26) aus Hildesheim

„Hush, child. The world will go quiet, will go loud again“, ist das Lebensmotto der ehemaligen Flugbegleiterin. Für Johanna ist Liebe am schönsten, „wenn sie uns das Gefühl gibt, unsterblich zu sein“. Um den Verstand bringt sie andere mit Liebesgedichten oder einem festen Blick in die Augen. Und bei „Princess Charming“ ist sie dabei, weil es ein Format ist, bei dem sich Frauen endlich nicht mehr in Männerköpfe hineindenken müssen.

