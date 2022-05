„Masked Singer“ in Drag: RTL bringt Promi-Raten mit Tim Mälzer

Bei RTL trifft Ende Juni Ru Pauls „Drag Race“ auf den „Masked Singer“: Bei der TV-Show „Viva La Diva – Wer ist die Queen?“ muss eine Jury erraten, welcher Prominenter sich hinter einer dicken Schicht Drag-Queen-Make-up verbirgt. Die Show ist Teil der „Woche der Vielfalt“, die sich quer durch das gesamte Programm der RTL-Gruppe ziehen soll.

Sieben Promi-Männer in Drag, und Olivia Jones darf raten

Sieben Prominente sind es, die am 20. Juni um 20.15 Uhr im Outfit einer schillernden Drag Queen gegeneinander antreten. Im Kostüm, der Farb- und Musikauswahl sollen Tipps zur Identität des Promis versteckt sein. Diese dürfen dann Olivia Jones, Jorge González, Jana Ina Zarrella und Tahnee als Jurymitglieder interpretieren.

Für die meisten Teilnehmer wird es das erste Mal sein, dass sie auf Absätzen laufen, Brüste vor sich hertragen und sich ein Alter-Ego samt passenden Allüren zulegen. Die Kamera begleitet die Drag Queens in spe bereits im Vorfeld der Show – bei ihrem ersten Mal auf High Heels oder dem Einstudieren der Choreografie.

Auftritte in Drag als Plädoyer für eine offenere Welt

Die Promis nehmen diese Strapazen RTL zufolge auf sich, um zu unterhalten und gleichzeitig für eine offenere Welt einzustehen. Wer sie sind bleibt bis zu ihrer Demaskierung ein großes Geheimnis. Der Gewinner bekommt die Trophäe dann von einem weiteren „Super-Promi“ in Drag, der aber nicht Teil des Wettbewerbs ist.

Ungewohnt an dieser Show ist auch der Moderator: Denn durch die Sendung führt Meisterkoch Tim Mälzer. „Drag Queens und Mälzer – das hätten wohl die Wenigsten erwartet“, gibt er auch offen zu: „ich freue mich über die prominenten Drags, die sich bereiterklärt haben, aus ihrer eigenen Komfortzone auszubrechen, um ihr persönliches Sichtfeld zu erweitern“

Höhepunkt der „Woche der Vielfalt“ auf RTL

Die Sendung basiert auf dem niederländischen Format „Make Up Your Mind“, das dort von Herald Adolfs und der Produktionsfirma Herriemakers entwickelt und hergestellt wurde. Die Sendung wird auch in den Niederlanden aufgezeichnet.

„Viva La Diva – Wer ist die Queen?“ ist Teil der „Woche der Vielfalt“, mit der RTL Deutschland seine Initiative „Vielfalt verbindet“ startet. So soll es während dieser Woche auf allen Sendern der RTL-Gruppe entsprechende Formate und Reihen geben. Nachzusehen sind sie dann auf der konzerneigenen Streaming-Plattform RTL+.

RTL+ 30 Tage kostenlos testen