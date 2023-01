Promis performen auf RTL wieder in Drag

Eine Fernsehshow, die Prominente in Drag zeigt – das hat, wenn man den deutschen Fernsehmarkt kennt, Potenzial zum Fremdschämen. Doch was RTL letztes Jahr mit der Show „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ abgeliefert hat, war eine der positiven Überraschungen des letzten Fernsehjahres. Deshalb soll die Show auch fortgesetzt werden.

„Bunt und kunstvoll“ sei die Promi-Drag-Show gewesen, die im Juni im Rahmen der „Woche der Vielfalt“ in RTL zu sehen war, urteilten TV-Kritiker. Sieben prominente Männer wagten sich damals in den glitzernden Fummel. Dass bei der Show der richtige Ton getroffen wurde, zeigt auch die Auszeichnung mit dem deutschen Fernsehpreis.

Jede Menge Applaus und ein Fernsehpreis für „Viva la Diva“

Und auch die Quoten gaben dem Kölner Sender recht: Durchschnittlich mehr als zwei Millionen Zuschauer:innen haben die Show gesehen, der Marktanteil lag bei mehr als zwölf Prozent. Wie das Branchenmagazin DWDL.de berichtet, soll es deshalb eine Fortsetzung von „Viva la Diva“ geben.

Im Februar sollen deshalb gleich zwei Folgen der Rateshow in einem Studio in den Niederlanden aufgezeichnet werden, bestätigte ein RTL-Sprecher dem Medienmagazin. Dort hat das Format unter dem Titel „Make Up Your Mind“ auch seinen Ursprung. Wann diese Folgen auch im Fernsehen zu sehen sind, steht allerdings noch nicht fest.

Im Februar werden gleich zwei Folgen der Show aufgezeichnet

In jeder Show bekommen sechs Prominente ein Drag-Make-Over und treten dann in drei Runden gegeneinander an. Letztes Jahr waren Steffen Hallaschka, Bernhard Brink, Mickie Krause, Ingo Nommsen, David Odonkor sowie der spätere Sieger Faisal Kawusi mit dabei.

Moderiert wird die Show wieder von Fernsehkoch Tim Mälzer, im Rateteam sitzen Olivia Jones, Jorge González, Jana Ina Zarella und Tahnee. Über die Qualität der Performances und das Weiterkommen der Queens entscheidet eine Fachjury aus Bambi Mercury, Laila Licious, Pam Pengco, Catherrine Leclery und Danny Ma Fanny.

