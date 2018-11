Morgen startet der Kartenverkauf für den Grazer Tuntenball

Morgen ist der 1. Dezember – und das bedeutet nicht nur, dass sich das erste Fenster im Adventkalender öffnet, sondern auch die Vorverkaufsschalter für den Grazer Tuntenball. Dieser findet heuer zum 30. Mal statt und geht am 23. Februar unter dem Motto „Scandal“ im Grazer Congress über die Bühne.

Ein rauschendes Fest als Zeichen gegen Intoleranz und Homophobie

„Seit 30 Jahren steht der Tuntenball für scheinbar skandalöses Verhalten – doch der Skandal liegt im Auge des Betrachters und ist bei genauerer Beurteilung oft nur ein scheinbarer. Ein wirklicher Skandal hingegen ist, dass wir wieder in einer Zeit der aufkeimenden Intoleranz und Homophobie leben. Deshalb braucht es den Tuntenball mehr denn je, um für eine offene Gesellschaft für alle einzutreten“, so Ballmutti Alexandra Desmond.

Deshalb fordern die Organisatoren die Gäste auf, zum Jubiläum „aus ihrer Komfortzone herauszukommen“: „Seid was ihr sein möchtet, traut euch so zu sein wie ihr wollt. Traut euch, anders zu sein. Seid der Skandal. Erstmals wird es nicht 2.500 VIPs im Grazer Congress geben, sondern 2.500 mutige Menschen, die sich aus der Reserve locken lassen“, erklären sie.

Stefanie Horvath, Leiterin des Deko-Teams, gibt einen ersten Eindruck, was am 23. Februar zu sehen sein wird. „Die Stimmung wird verrucht“, erklärt sie: „Vom Window-Shopping am Vorplatz, der Enttabuisierung von Pornographie bis hin zu einer Neu-Inszenierung von Sünde – dieses Jahr gibt’s einiges, das die dunkelsten Geheimnisse befriedigt.“

Tickets gibt es online und bei den Vorverkaufsstellen ab 59 Euro

Und ab morgen können die Karten für diese skandalöse Veranstaltung auch käuflich erworben werden. Die Standard-Tickets kosten 59 Euro, Tickets mit Sitzplatz gibt es ab 79 Euro. Sie sind auf der Webseite des Tuntenballs erhältlich sowie bei einigen Vorverkaufsstellen.

In Graz unter anderem im Zentralkartenbüro, den RosaLila PantherInnen oder der AIDS Hilfe Steiermark sowie im Erotik-Fachgeschäft „Lustspiel“, der Kaffeebar „Conte“ oder dem Jugendbeschäftigungsprojekt „tag.werk“. In Wien sind die Karten in der Buchhandlung Löwenherz und der Village Bar erhältlich. Der Reinerlös aus dem Tuntenball kommt Projekten der RosaLila PantherInnen zugute.