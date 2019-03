EuroPride sucht Paare für Traumhochzeit

"Marry in Pride": 14 Paare sollen am 11. Juni heiraten - und du kannst dabei sein

Im Juni steht Wien ganz im Zeichen der EuroPride. Für schwule und lesbische Paare, die diese Gelegenheit nutzen wollen, um sich das Ja-Wort zu geben, gibt es dafür ein besonderes Angebot zum Spezialpreis.

14 Paare können im intimen Rahmen über den Dächern der Innenstadt heiraten

Unter dem Motto „Marry in Pride“ bietet die EuroPride 14 Paaren die Möglichkeit, am 11. Juni in Zusammenarbeit mit einem großen Wiener Ringstraßenhotel auf der Terrasse einer Hotelsuite zu heiraten. Die Trauung in diesem intimen Rahmen wird ein Standesbeamter des Referats für Traumhochzeiten abhalten.

Neben dem glücklichen Paar können auch acht Begleitpersonen anwesend sein – Sekt inklusive. Am Abend gibt es für alle Paare und ihre Begleiter einen Sektempfang sowie ein gemeinsames Hochzeitsdinner, eine Party, eine gemeinsame Hochzeitstorte, die dazugehörige Dekoration, einen Mitternachtssnack und noch einiges mehr. Die Hochzeitsnacht in dem 5-Sterne-Design-Hotel ist übrigens in dem Paket nicht inkludiert.

Wer dabei sein will, muss sich schnell entscheiden

Gesponsert wird die Hochzeit von der EuroPride und dem Hotel, damit fällt für das Paar noch ein Unkostenbeitrag in der Höhe von 2000 Euro an. Der Anmeldeschluss für diese einmalige Aktion ist schon am kommenden Montag, dem 11. März. Interessierte Paare können sich auf der Homepage der EuroPride anmelden.

Möglich wird diese besondere Feier, weil der Verfassungsgerichtshof im Dezember 2017 die Ehe ab 1. Jänner 2019 für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet hat. Heiraten können alle Paare, bei denen mindestens ein Partner eine Staatsangehörigkeit hat, die eine gleichgeschlechtliche Ehe ermöglicht. Bei anderen Paaren wird eine Eingetragene Partnerschaft geschlossen.

Wien ist in diesem Jahr nach 2001 bereits zum zweiten Mal Gastgeber für die EuroPride. Die Veranstalter erwarten insgesamt bis zu einer Million Besucher. Höhepunkt ist die Regenbogenparade am 15. Juni.