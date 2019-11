[Galerie] Queen of Drags: Das sind alle Kandidatinnen

Am 14. November startet auf ProSieben mit „Queen of Drags“ der Versuch, RuPauls „Drag Race“ für das deutsche Massenpublikum zu kopieren. Dass ausgerechnet Heidi Klum, die durch „Germany’s Next Topmodel“ als Schutzheilige der Oberflächlichkeit gilt, der Jury vorsteht, sorgt in der Community für einigen Unmut. So haben bis jetzt rund 27.000 Menschen die Petition mit dem Titel „Kein Foto für Heidi“ unterzeichnet.

Heidi Klum als Drag-Mutti empörte viele Menschen in der Community

So kommentiert ein User auf Twitter, dass sich die Community ein anderes Show-Format gewünscht hätten und keine „Belustigung für Heteros“. Als ein anderer User bemerkte, dass die Community auch durch die Jury – eine heterosexuelle Cis-Frau, ein heterosexueller Cis-Mann und Conchita – nicht besonders divers sei, reagierte ProSieben ziemlich schmallippig: „Wir gehören im Gegensatz zu Ihnen nicht zu denen, die andere Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts beurteilen und verurteilen“, war die Antwort.

Kurz angemerkt: Wir gehören im Gegensatz zu Ihnen nicht zu denen, die andere Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Geschlechts beurteilen und verurteilen. #QueenOfDrags https://t.co/msRANjbpbS — ProSieben (@ProSieben) September 27, 2019

Doch ProSieben scheint sich mittlerweile die Kritik zu Herzen genommen zu haben: „Wenn Kinder und Jugendliche demnächst um 20.15 Uhr unsere Show anschauen, dann können ihre Eltern ihnen erklären, was eine Drag oder ein Transgender ist. Ich hoffe, Deutschland ist ready für dieses Thema, denn es ist wirklich wichtig“, zitiert die Webseite der Goldenen Kamera Heidi Klum..

In jeder Folge gibt es einen Gastjuror

Insgesamt kämpfen zehn Drag Queens „aus Deutschland, Österreich und der Schweiz“ gegeneinander, um „Queen of Drags“ zu werden – dass allerdings kein Kandidat aus Österreich in die Villa in Los Angeles eingezogen ist, scheint den Machern der Show dabei entgangen zu sein.

In der Jury sind neben der 46-jährigen Deutschen auch ihr Schwager Bill Kaulitz sowie der österreichische Song-Contest-Gewinner Conchita Wurst. Außerdem gibt es in jeder Folge prominente wechselnde Jurymitglieder – bei der Startfolge wird das die Hamburger Drag-Legende Olivia Jones sein.

„Queen of Drags“ wird jeden Donnerstag um 20.15 Uhr ausgestrahlt und ist auch auf den digitalen Plattformen der ProSiebenSat.1-Gruppe zu sehen.