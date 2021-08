Prince Charming: Die 18 Kandidaten im Schnellcheck

Ab 17. August sucht der dritte „Prince Charming“, der Bremer Automobilkaufmann Kim Tränka, auf der griechischen Sonneninsel Kreta neun Folgen lang nach dem Mann fürs Leben. Bei romantischen Einzeldates oder actiongeladenen Gruppendates kommt er den 18 Single-Kandidaten näher – und muss am Ende jeder Folge entscheiden, wer in der „Gentlemen-Night“ die Show verlassen soll.

Nun hat die Mediengruppe RTL das Geheimnis gelüftet, welche 18 Männer um den sexy Surfer buhlen dürfen. Mit dabei sind auch wieder zwei Österreicher, der angehende Lehrer Jan und STS-Fan Patrick.

Die Folgen sind zuerst im kostenpflichtigen Angebot des RTL-Streamingdienstes TVNOW zu sehen, später werden sie auch im Free-TV auf Vox ausgestrahlt. Ein Termin dafür steht allerdings noch nicht fest.

Arne (40) aus Bremerhaven

Arne ist in einer großen Reederei im Bereich Operations tätig. Er versucht alles im Leben mit einer positiven Einstellung anzugehen. Liebe ist für ihn, wenn man sich in allen Situationen das Bad teilt. Und andere Burschen bringt er mit Charme, Authentizität und Humor um den Verstand.

@keepingupwitharne

Ash (27) aus Berlin

„Go with the flow“ ist das Motto des Programm-Managers einer Software-Firma. Er sieht sich als sehr offenen Menschen mit großem Herzen und bezaubert Männer mit seinem Lachen. Er hat bereits in fünf Ländern gelebt und findet Zac Efron sexy.

@ashgsnell

Bon (28) aus München

„No rice, no life“, heißt es im Leben des Betriebswirts mit thailändischen Wurzeln, der glaubt, das Beste aus beiden Kulturen in sich zu haben. Liebe ist für ihn fast wie EMS-Training – zumindest was das Kribbeln am Körper betrifft. Süchtig ist er nach Kaffee, Coke Zero und TikTok.

@bon.markel

Corey (33) aus Berlin

Der Speditionskaufmann nimmt das Leben leicht: Hakuna Matata lautet sein Lebensmotto, dazu singt er auch unter der Dusche. In seiner Jugend war er mehrere Jahre in einem Gostpelchor, und er findet Chris Hemsworth als Thor verdammt sexy…

@corey_bln

Felix (24) aus Herbolzheim

Der gelernte Friseur arbeitet heute in der Beautybranche und bringt andere Burschen mit seinem Aussehen und einem Lächeln um den Verstand. Sein Schwarm braucht was im Kopf, im Herz und in der Hose. Elyas M’Barek, Channing Tatum, Clark Gable und Barbies Ken findet er besonders sexy.

@felixkrupka

Flo (34) aus München

„Genieße jeden Tag“ lautet das Motto des Marketing-Managers, der sehr gerne in der Natur unterwegs ist. Liebe ist für ihn 100-prozentiges Vertrauen. Sex hatte er schon im Krankenwagen, mit einem Unbekannten in der Badewanne oder in einem Londoner Supermarkt. Sexy findet er unter anderem Rúrik Gíslason.

@mr_flo86

Jan (26) aus Wien

Reden ist Schweigen, Silber ist Gold – das ist das schräge Motto des angehenden Lehrers, der eigentlich aus dem Norden kommt. Er sieht sich selbst als schlagfertig, findet Liebe bedingungslos und weiß, dass er den meisten Männern zu viel ist. Einer seiner heimlichen Promi-Schwärme ist Pornostar Colby Keller.

@hirsch66

Jean-Cédric (30) aus Stuttgart

Der Creative Director im Mode-Bereich bringt Burschen mit seinen Tanzkenntnissen um den Verstand. Er kann mit seinen Lippen mehr machen, als man denkt, und fühlt sich von gutaussehenden Männern im Mankini angezogen. Als Haustier hätte er gerne ein Krokodil.

@ced___ced

Kevin (32) aus Köln

„Nimm’s nicht so schwer, nimm alles“ lautet das Motto des Branch Supervisor. Er bringt Männer mit seinem Duft, seiner Offenheit und seinem Charakter um den Verstand. Er ist das Blistex süchtig, kann gut andere Menschen parodieren und findet Orlando Bloom ganz schön sexy…

@_k_v_i_n_

Lukas (23) aus Hamburg

Der Schutzpolizist gibt jedem Tag eine Chance, denn keiner ist wie der andere. Als Bad Boy bringt er jeden zum Schmunzeln. Liebe ist für ihn ein wärmendes Gefühl, das immer da ist, und er kann auch gut über sich selbst lachen. Sexy findet er unter anderem Wincent Weiss und Shawn Mendes.

@lukas_frehse

Manfred (33) aus Hamburg

Der Sachbearbeiter in einer Poststelle hat ein klares Motto: Erfülle deine Träume! Er liebt seine französische Bulldogge und seinen Schrebergarten. In einigen Jahren würde er gerne in einem Porno mitspielen. Er liebt Bingo und Rubbellose und bringt Männer mit seinen Kuss-Künsten um den Verstand. Sexy findet er Thor – den „griechischen Gott“.

@manfred.kara

Markus (32) aus Nordendorf

Markus ist Friseurmeister in seinem eigenen Salon – er lebt seinen Traum (und trägt ein Haarteil). Burschen bringt er mit seinen blauen Augen um den Verstand. Er hat einen Sauberkeits- und Ordnungsfimmel und findet David Beckham sexy.

@ml_dalla

Maurice (22) aus Köln

Der angehende Versicherungs- und Finanzkaufmann hatte sein Outing 2019, als er an der Wahl zum Mr. Gay Germany teilgenommen hatte. Liebe ist für ihn ein unbeschreibliches Gefühl, er hat oft und viel Hunger, und besonders sexy findet er Jannik Schümann.

@thegreatestmoman

Max (25) aus Berlin

Max ist schon mal in Drag zu sehen – „das sind ja quasi sieben Hobbies auf einmal“. Der Marketing-Manager nimmt sich und das Leben nicht allzu ernst, und bringt Männer mit seinem Lächeln um den Verstand. Er spricht füng Sprachen und findet Nyle DiMarco sexy.

@321maxx

Pascal (24) aus Iserlohn

Der Erzieher liebt Sprichwörter, erinnert sich aber nur selten an sie. „Opportunities get lost in the blink of an eye, but regrets get lost for a lifetime“ ist sein Lebensmotto. Liebe ist für ihn mehr als Du und ich, und er versucht, aus allem etwas Positives zu sehen.

@pascal_lbrt

Patrick (30) aus Wien

Der Angestellte ist offenbar STS-Fan – wie sein Motto „Eine Meinung haben, dahinterstehen, aber auch keine Angst vor irgendwem“ zeigt. „Ich bin jung, selbstlos, erfolgsorientiert, uneigennützig und humorvoll“, sagt er über sich. Sexy findet er Latino-Sänger Maluma.

@p_karma90

Robin (23) aus Berlin

Der Podcaster studiert Modemanagement und macht auch seine eigene Musik. „Carpe Diem“ ist sein Lebensmotto, er ist fresch und forsch. Bei Prince Charming macht er mit, weil er „jede Dating-Plattform“ durch hat – und wenn das auch nicht klappt, bleibt ihm nur mehr das Kloster.

@robinsolf

Thomas (30) aus Berlin

Der Area Manager und Designer lebt nach dem Motto „More ist More“. Seine harte Erscheinung erfüllt jegliche Bad-Boy-Fantasien, aber innerlich ist er ein hoffnungsloser Romantiker. Er kann nähen, zeichnen, designen – aber nicht Fahrrad fahren.

@thomashanischx