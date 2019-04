Taylor Swift spendet 100.000 Euro an LGBT-Organisation

Popstar Taylor Swift spendet umgerechnet 100.000 Euro an eine LGBT-Organisation in ihrem Heimat-Bundesstaat Tennessee. Das hat die Organisation, das „Tennessee Equality Project“ (TED), am Dienstag stolz bekanntgegeben und einen handgeschriebenen Brief der Sängerin veröffentlicht. Das Geld kann die Organisation gerade sehr gut gebrauchen.

„Ich bin so inspiriert von der Arbeit, die ihr macht, insbesondere das Organisieren der jüngsten Petition“, schreibt Taylor Swift den LGBT-Aktivisten. Derzeit kämpft die Gruppe unter anderem gegen die Benachteiligung von Schwulen und Lesben bei Adoptionen – diese sollen ihnen in Tennessee aus religiösen Gründen verwehrt werden können. Swift unterstützt TED in diesem Punkt, wie die 26-Jährige in ihrem Brief auch klar macht.

Schon in der Vergangenheit hat sich Taylor Swift für LGBT-Rechte eingesetzt

Der Brief hat sich über die Sozialen Netzwerke in rasender Geschwindigkeit verbreitet. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Taylor Swift für die LGBT-Community einsetzt. Erst im Februar überraschte sie ein schwules Paar auf dessen Verlobungsfeier.

Letztes Jahr hat sie sich auch zum ersten Mal politisch geäußert: Bei der Wahl zum US-Kongress unterstützte sie die Demokraten. Das sorgte für einen Kommentar von Präsident Donald Trump, der sagte, er möge sie nun „ungefähr 25 Prozent weniger“.Taylor Swift kann’s egal sein: Mit weltweit 170 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Gegenwart.