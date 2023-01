[Update] USA: Erstmals trans Frau hingerichtet

Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist am Dienstag eine trans Frau hingerichtet worden. Amber McLaughlin wurde am Dienstagabend durch eine Giftspritze getötet, wie diverse US-Medien unter Berufung auf die Strafvollzugsbehörde des US-Bundesstaates Missouri berichteten.