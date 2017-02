„Walking on Air“: Das ist Österreichs Song-Contest-Beitrag

Heute wurde der österreichische Beitrag für den Eurovision Song Contest in Kiew offiziell vorgestellt: Das Lied heißt „Running on Air“, und für den Sänger Nathan Trent, der es auch geschrieben hat, ist es ein sehr persönlicher Beitrag.

Das Lied ist für Nathan Trent „eine Danksagung an das Leben“

Denn Ausgangspunkt für das Lied war eine persönliche Krise. Nathan Trent wusste nach dem Musical-Studium nicht, was er weiter machen sollte. Das inspirierte den 24-Jährigen eher zufällig zu diesem Lied. In „Running on Air“ gehe es „darum, die guten und die schlechten Zeiten zu schätzen, weil das eigentlich jemanden ganz macht“, erklärt der Tiroler mit italienischen Wurzeln im Gespräch mit ORF.at. Und im Gespräch mit der Tageszeitung „Österreich“ ergänzt er: „Es ist eine Danksagung an das Leben, an das Auf und Ab, an das Erwachsenwerden.“

„Running on Air“ ist ein sparsam instrumentierter Midtempo-Song mit Hang zur Ballade und einem sehr eingängigen Refrain. Dass er beim Publikum nicht ankommen könnte, glaubt Nathan Trent nicht. Denn derzeit gebe es wenige Midtempo-Songs, doch das Wichtige an dem Song sei „der Vibe, den der Song übermittelt“.

Fans und Wettbüros sind von „Walking on Air“ noch nicht überzeugt

Eine Ansicht, die von den Wettbüros derzeit noch nicht so richtig geteilt wird: Eine Fanseite, welche die Daten verschiedener Büros kombiniert, sieht Nathan Trent mit „Walking on Air“ nur auf Platz 33. Damit liegt er zumindest vor Deutschland, das derzeit auf Platz 36 rangiert.

Die nächsten Schritte sind – neben jeder Menge internationaler Auftritte – auch das Erarbeiten einer Bühnenshow. Erste Ideen dafür gebe es schon, doch das ist alles noch top secret. Nathan Trent tritt am 11. Mai im zweiten Halbfinale auf. Dann geht es um die Wurst – kann er sich unter die ersten zehn singen, tritt er wenige Tage später im größen Finale auf.

Nathan Trent hat übrigens auch schon einen Favoriten für den Sieg: Den Italiener Francesco Gabbani mit seinem Song „Occidentali’s Karma“. Er findet den offen schwulen Interpreten sehr sympathisch, sein Lied gefalle ihm, weil es „einfach ein sehr schöner Gute-Laune-Song“ sei, wie er gegenüber ORF.at verrät. Und damit könnte der 24-Jährige Tiroler ein gutes Gespür beweisen: Auch bei den Wettanbietern führt der italienische Beitrag.