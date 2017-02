München: Kein schwuler Maibaum im Glockenbachviertel?

Seit 2008 wird im Münchner Glockenbachviertel ein schwuler Maibaum aufgestellt. Doch dieses Jahr könnte diese Tradition in Gefahr sein. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, hat ein Unbekannter am 1. Mai ein Fest am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz beantragt – und damit die traditionelle Feier blockiert.

„Die Stadt will mir den Namen nicht verraten, aber ich habe einen Verdacht“, sagt Peter Baumgartner, der Veranstalter des schwulen Maibaumfests. Doch er will den Platz nicht kampflos übergeben. „Ich kämpfe um das Rosa Stangerl, dieses Maifest darf nicht ­sterben“, macht er seine Position deutlich.

Veranstalter kämpft für das „Rosa Stangerl“

Denn das Aufstellen dieses „Rosa Stangerls“, wie der Maibaum in München liebevoll genannt wird, sei „das schönste Straßenfest im Viertel, Hunderte feierten hier, auch viele Familien. Diese Bewerbung ist ein Affront!“, so Baumgartner zu „Bild“.

Der schwule Maibaum im Glockenbachviertel ist eines der bekanntesten Zeichen dafür, das sich Tradition und sexuelle Selbstbestimmung ergänzen können. Das gefällt nicht jedem: In den letzten Jahren wurde der Maibaum immer wieder von Unbekannten besprüht oder beschädigt.