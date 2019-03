Dieser Mann scheint zu wissen, was er will...

Ganz bequem lehnt sich dieser junge Grieche an eine Hausmauer – und sieht dabei so aus, als ob er bald das bekommt, was er gerne hätte… Er ist Teil des Projekts „Greeks come True“, bei dem sich sexy Männer aus Griechenland für einen Kalender ausziehen.

Wer sich die sexy Männer nach Hause holen möchte: Den Kalender gibt es im Online-Store von Greeks Come True.