[Update] Ab 1. Juli kann wieder getanzt und gefeiert werden

Gute Nachrichten für die Nachtgastronomie und Clubkultur in Österreich: Ab 1. Juli fällt in Österreich die Sperrstunde um Mitternacht. Das haben Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen heute früh bekannt gegeben. Auch bei der Maskenpflicht gibt es Erleichterungen – solange die Infektionszahlen durch Corona-Mutationen nicht gefährlich ansteigen.

“Ab 1. Juli können wieder alle Veranstaltungen ohne Kapazitätsobergrenzen stattfinden”, betonte Kultur-Staatssekreträrin Andrea Mayer von den Grünen – unabhängig davon, ob sie drinnen oder draußen stattfinden, oder mit Sitz- oder Stehplätzen. Mit Ausnahme der 3-G-Regel fallen ab 1. Juli auch sämtliche Beschränkungen für die Gastronomie und die Indoor-Maskenpflicht. Das hilft vor allem den Partyveranstaltern – auch sie konnten jetzt eineinhalb Jahre keine Events organisieren, nun ist der Weg zu durchtanzten Nächten wieder frei.

Keine Sperrstunden, aber zunächst noch beschränkte Kapazitäten

Denn ab 1. Juli wird die Sperrstunde abgeschafft, wie bereits vorher durchgesickert ist. Damit kann auch die Nachtgastronomie wieder öffnen – allerdings zu Beginn nur mit verringerter Kapazität. Für jene Lokale der Community, die derzeit noch geschlossen haben, ist das nach mehr als 500 Tagen Schließung eine wichtige Botschaft.

Das heißt, Einrichtungen wie das Hard On oder das F56 könnten in zwei Wochen ihre Pforten nach einer langen Durststrecke wieder öffnen, bei Discos wie dem Why Not oder Bars wie dem Village könnte nach einer Phase des Notbetriebs ebenfalls wieder Normalität einkehren. Ein nächster Öffnungsschritt könnte dann drei Wochen später, am 22. März, folgen.

„Auf uns wartet ein Sommer voller Lebensfreude“

“Auf uns wartet ein Sommer der Lebensfreude”, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger von der ÖVP bei der Pressekonferenz, auf der die Öffnungsschritte verkündet wurden. Und das könnte auch die beliebten Szeneparties betreffen. Denn im Kultur- und Sportbereich werden Großveranstaltungen ab 1. Juli wieder ohne Maskenpflicht und Besucherbeschränkungen stattfinden können.

Die 3-G-Regel bleibt überall erhalten, wo sie schon jetzt besteht, etwa bei Hochzeiten, der (Nacht-)Gastronomie, Kultur- und Sportveranstaltungen. Statt der FFP-2-Maske kann im Handel und in Öffentlichen Verkehrsmittel ab 1. Juli der einfache Mund-Nasen-Schutz verwendet werden – was besonders in der Sommerhitze deutlich angenehmer wird. In der Gastronomie fällt die Maskenpflicht vollständig, die Registrierungspflicht bleibt vorläufig noch.

Mehr Informationen in Kürze.