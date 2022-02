Ausgezogen! Hat Harald Glööckler seinen Ehemann verlassen?

Im RTL-Dschugelcamp hat Modedesigner Harald Glööckler unerwartet offen über die Beziehungsprobleme mit seinem Ehemann Dieter Schroth gesprochen – nun dürfte es dafür Konsequenzen geben: Wie Bild berichtet, zieht Glööckler nur einen Tag vor dem sechsten Hochzeitstag aus dem gemeinsamen Haus aus.

Gleich zu Beginn des Dschungelcamps jammerte Harald Glööckler über seinen Mann

„Mein Mann gehört zu den Männern, die über 70 sind und gegoogelt haben, dass Männer mit 76 sterben. Seitdem ist er krank, immer krank. Er hat Diabetes, isst trotzdem viel Süßes, bewegt sich nicht und wird immer dicker“, erzählte der Designer schon bald nach dem Einzug im RTL-Dschungel. „Er hat Depressionen, ist nur noch negativ. Ich soll mich mit niemanden treffen, nicht mehr aus dem Haus gehen. Das ist einfach nur noch toxisch“, so Glööckler.

Glööcklers Ehemann Dieter Schroth reagierte in einer ersten Stellungnahme vornehm zurückhaltend: „Ich war überrascht, was Harald mich betreffend sagte. Ich werde alles zuerst mit ihm besprechen, wenn er wieder zu Hause ist“, erklärte er damals: „Wir haben immer zusammengehalten. In guten wie schlechten Zeiten. Wir werden auch jetzt alles, was anfällt, fair lösen.“

Nach dem Auszug aus dem Dschungelcamp bemühte sich Harald Glööckler, die Beziehungskrise zu relativieren. „Um den Zustand meiner Ehe muss sich keiner Sorgen machen. Wir kümmern uns umeinander. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Da ist alles gut“, sagte er noch in Südafrika zu Bild. Immerhin sind die beiden unterschiedlichen Charaktere seit 34 Jahren zusammen.

Um 10.21 stieg Harald Glööckler mit seinem Hund in die Limousine nach Berlin

Doch jetzt, wo Harald Glööckler zurück in Deutschland ist, dürfte sein Dschungelgeständnis Folgen haben: Nach Informationen von Bild fuhr heute um 8.33 Uhr ein Umzugswagen vor das gemeinsame Haus in Kirchheim an der Weinstraße. Nachdem der LKW beladen war, fuhr ein Mercedes vor. Um 10.21 Uhr stieg Harald Glööckler mit seinem geliebten Hund Billy King auf dem Arm in die Limousine.

Es ging nach Berlin, wo der Designer seit kurzem wieder eine Wohnung hat. Eine Trennung auf Probe, wie Bild aus dem Umfeld des Designers erfahren haben will. Details zum überraschenden Auszug gibt es nicht. Harald Glööckler verweist auf Anfrage, dass er sich wegen vertraglicher Verpflichtungen zu dem Thema nicht äußern könne. Dieter Schroth ist für Medien nicht zu erreichen.