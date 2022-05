Tod beim Chemsex: Hatte der Verdächtige Sex mit der Leiche?

Ungläubiges Entsetzen herrscht in der Wiener Szene über den Fall eines 52-Jährigen, der seit März in Untersuchungshaft sitzt, weil er zwei Männer beim Chemsex getötet haben soll. Nun hat die Tageszeitung Österreich bizarre Details des Falles veröffentlicht – diese verstören noch mehr. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.

Erst beim zweiten Todesfall in der selben Wohnung schöpfte die Polizei Verdacht

Der Mann wird verdächtigt, Mitte Mai und Ende September 2021 zwei Männer, die er auf einer Datingplattform kennengelernt hat, zu einer Chemsex-Session in seine Wohnung in die Linzer Straße in Wien-Penzing eingeladen zu haben. Dort soll er ihnen beim Slamming, der intravenösen Injektion von Drogen zum sexuellen Lustgewinn, eine Überdosis Liquid Ecstasy gespritzt haben.

Hellhörig wurden die Beamt:innen erst beim zweiten Todesfall in der selben Wohnung innerhalb von vier Monaten: Die Schwester des 43-jährigen Opfers erklärte der Polizei, dass er sich die Substanz nicht – wie vom Wohnungsinhaber behauptet – selbst gespritzt haben konnte: Eine Behinderung am rechten Arm hätte es ihm unmöglich gemacht, sich in den anderen Arm eine Spritze zu setzen, wird die Schwester in Österreich zitiert.

Dass der Mann der Polizei nicht schon vorher aufgefallen war, liegt unter anderem daran, dass die Behörden beim ersten Fall vor einem Jahr offenbar von einem „gewöhnlichen“ Drogentod ausgegangen waren. Im Zuge der Ermittlungen wegen des zweiten Todesfalls sahen sich die Beamt:innen auch die Akten des ersten Falles noch einmal genauer an – und stellten fest, dass auch er eine Einstichstelle am linken Ellbogen hatte, wie das zweite Opfer.

Der Verdächtige soll fast ein Monat mit der Leiche gelebt haben

Und auch sonst soll beim zweiten Todesfall einiges ungewöhnlich gewesen sein: So soll der 43-Jährige schon am 30. September gestorben sein – der Verdächtige ging aber erst am 25. Oktober zur Polizei, um zu erklären, in seiner Wohnung befinde sich eine Leiche.

Die Ausweise des Mannes, der von Verwandten als abgängig gemeldet wurde, soll er verbrannt haben. Wie Österreich berichtet, soll es auch Hinweise geben, dass der 52-Jährige an der Leiche sexuelle Handlungen vorgenommen haben soll. Das wurde von den zuständigen Behörden allerdings nicht bestätigt.

Um zu klären, ob der Tatverdächtige zurechnungsfähig ist, hat die Justiz einen psychiatrischen Sachverständigen bestellt. Wenn er zurechnungsfähig ist, soll demnächst Anklage wegen zweifachen Mordes und schweren Raubes erhoben werden.