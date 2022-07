Boris Johnson: Zahlreiche homophobe Aussagen pflastern seinen Weg

"Stricher in Tank-Tops", "Schummrige Bars in Soho" und "Ehe zwischen drei Männern und einem Hund"

Der britische Premierminister Boris Johnson tritt offenbar noch heute zurück – zumindest als Chef der Konservativen Partei. In den letzten Tagen waren mehr als 40 Regierungsvertreter:innen und Parteimitglieder aus Protest gegen den Führungsstil Johnsons zurückgetreten, unter anderem Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid.

Er stürzte über einen Abgeordneten, der betrunken andere Männer begrapscht hatte

Nach zahlreichen Affären dürfte ihn letztendlich Fall Pincher zu Fall gebracht haben: Johnson hatte den Abgeordneten Chris Pincher in das Amt des stellvertretenden Klubchefs gehievt – obwohl er bereits wusste, dass es gegen ihn Vorwürfe der sexuellen Belästigung gab. Pincher ist schließlich letzte Woche zurückgetreten, als öffentlich wurde, dass er in einem exklusiven Klub für Tory-Mitglieder betrunken zwei Männer begrapscht hatte.

Die LGBTI-Community im Vereinigten Königreich wird Johnsons Rückzug mit Erleichterung wahrnehmen. In der Vergangenheit ist Boris Johnson, der zuvor auch als Journalist und konservativer Kommentator gearbeitet hatte, immer wieder durch schwulenfeindliche Kommentare aufgefallen – auch im privaten Umfeld. So beschreibt der Journalist Jonathan Cooper im Telegraph, wie in der spätere Premierminister als „Shirt-Lifter“ bezeichnet hat – was Johnson ein Jahrzehnt später bestreitet.

Labour-Minister Mandelson brachte er mit „Strichern in Tank-Tops“ in Verbindung

Daily Telegraph

Im Jahr 1998 hatte er in einem Kommentar für den Telegraph über den Rücktritt des damaligen Labour-Handelsministers Peter Mandelsohn, einem der ersten hochrangigen offen schwulen Politiker, geschrieben, „Stricher in Tanktops“ würden deshalb „in ihr Pils blubbern“ und der Rücktritt würde in den „schummrigen Bars von Soho, die von Mandy und seinen Kumpels frequentiert werden“ anerkannt werden.

Zwei Jahre später kritisierte Johnson in einem Spectator -Artikel „den entsetzlichen Plan von Labour, den Unterricht über Homosexualität an Schulen zu fördern“. Die Pläne der BBC, die Diskriminierung gegenüber LGBTI zu reduzieren und auch gleichgeschlechtlichen Partnern von Mitarbeitern Vergünstigungen für Ehepartner zu ermöglichen, nannte er im Telegraph einen Fake.

Ehe-Öffnung ermöglicht laut Johnson das Ja-Wort zwischen „drei Männern und einem Hund“

Im Jahr 2001 schrieb er in seinem Buch „Friends, Voters, Countrymen“, wenn die Öffnung der Ehe in Ordnung wäre, „und ich war mir bei diesem Thema unsicher – dann sehe ich keinen prinzipiellen Grund, warum eine Ehe nicht zwischen drei Männern, sowie zwei Männern oder sogar drei Männern und einem Hund geschlossen werden sollte.

Während seiner Zeit als Abgeordneter veröffentlichte Johnson einen Artikel, in dem er schrieb, es gäbe „ein Körnchen Wahrheit“ im Kommentar von Robert Mugabe, dem langjährigen homophoben Staatschef von Uganda, die Labour Party werde von „Homo-Gangstern“ geführt.

Als Außenminister verhinderte er die Ehe-Öffnung in Übersee-Gebieten

Außerdem schrieb Johnson in einem Artikel, die Konservativen hätten recht, wenn sie sich von ihrer Parteiführung wünschen würden, „sich stärker gegen Schwule im Militär auszusprechen“.

Als Außenminister hat Johnson dafür gesorgt, dass Lesben und Schwule in auf den Bermuda-Inseln und den Cayman-Inseln weiterhin nicht heiraten konnten – obwohl sie als Staatsangehörige der UK Overseas Terrirories eigentlich britische Bürger sind.

Frauen mit Burka seien „Briefkästen“, ätzte Johnson 2018

Zu seinen rassistischen Kommentaren gehört unter anderem, dass er 2018 in einem Artikel für den Telegraph Frauen, die eine Burka tragen, mit Briefkästen und Bankräubern verglichen hat. Später hat Boris Johnson diese Wortwahl verteidigt: Sie sei eine „starke, liberale Verteidigung“ des Rechts von Frauen, ihre Kleidung frei auszuwählen.

Boris Johnson hat seine Aussagen damit verteidigt, dass sie entweder satirisch gemeint waren oder aus dem Zusammenhang gerissen worden wären. Eine Taktik, mit der er sehr lange durchgekommen ist – doch jetzt hat er den Bogen offenbar endgültig überspannt.