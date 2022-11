Miss Argentinien und Miss Puerto Rico geben sich das Ja-Wort

Es ist wohl die Liebesgeschichte des Jahres: Die frühere Miss Argentinien, die 26 Jahre alte Mariana Vaerla, und die frühere Miss Puerto Rico, die 22-jährige Fabiola Valentín, haben geheiratet. Das hat das Paar auf Instagram bekanntgegeben. Zuvor war nicht einmal bekannt, dass die beiden Frauen ein Paar sind.

In den letzten zwei Jahren hielten die beiden Missen ihre Beziehung geheim

„Nachdem wir beschlossen hatten, unsere Beziehung privat zu halten, öffnen wir nun an einem besonderen Tag die Türen“, so das Missen-Paar auf Instagram. Dazu teilten sie ein Video mit den schönsten Szenen ihrer Beziehung – unter anderem auch den Heiratsantrag im Kerzenschein und das Paar am Tag ihrer Hochzeit.

Kennengelernt haben sich die beiden Models Medienberichten zufolge vor zwei Jahren beim „Miss Grand International“-Schönheitswettbewerb in Thailand. Es war zwar bekannt, dass die beiden Frauen seitdem befreundet sind, ihre Beziehung hielten sie bis jetzt aber geheim.

Fans und andere Missen gratulierten dem Paar

Das gefällt ihren Fans und Freund:innen: Unter dem Video finden fast 10.000 Kommentare, die das Paar beglückwünschen. „Oh mein Gott, Gratulation – Miss Grand International hat eine schöne Verbindung zusammengebracht“, schrieb Abena Akuaba, die den Wettbewerb 2020 gewonnen hatte. Und die diesjährige Gewinnerin Valentina Figuera schrieb: „Gott möge eure Verbindung segnen und die Liebe möge lang leben!“

Die Hochzeit fand bereits am 28. Oktober in San Juan, der Hauptstadt von Puerto Rico statt. Dort sind gleichgeschlechtliche Eheschließungen seit 2015 erlaubt. Fabiola trägt an dem besonderen Tag ein kurzes Kleid und Mariana einen Anzug.