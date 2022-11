US-Team kommt mit Regenbogenlogo nach Katar

Während die europäischen Fußballteams darüber diskutieren, wie man bei der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft auf die Menschenrechtsverletzungen des Gastgeberlandes Katar reagieren sollte, hat die US-Nationalmannschaft Fakten geschaffen. Wie das Portal Outsports berichtet, prangt im Trainingszentrum des Teams in Ar-Rayyan ein regenbogenfarbiges Mannschaftslogo.

Eine Entscheidung, die nicht ohne die höchsten Verantwortlichen des US-Fußballverbandes getroffen werden dürfte – und die FIFA oder dem Gastgeberland nicht gefallen wird. Teamsprecher Neil Buethe bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters, dass das Regenbogenlogo „beim Teamhotel, Medienbereichen und Parties“ an jedem Ort, der vom US-Team verwaltet wird, zu sehen sein wird, neben dem traditionellen weiß-blauen Logo.

Eine klare Botschaft an die FIFA und das Gastgeberland

Bei Spielern und Trainern kommt das klare Zeichen gut an. „Wir haben uns unterhalten und diskutieren weiter, während wir auf die Spiele zusteuern“, sagte etwa Torhüter Sean Johnson dem britischen Guardian: „Wir konzentrieren uns auf die Botschaft ‚Be The Change‘. Darauf sind wir stolz und arbeiten weiter daran, mit uns, unserer Präsenz und unserer Plattform eine Wirkung zu erzielen, und wir werden das hier in Katar auch weiterhin tun.“

Dieses klare Statement ist für andere Mannschaften beschämend – etwa für das deutsche Team: Denn der DFB flog zwar mit einer Sondermaschine der Lufthansa nach Richtung Katar. Darauf war groß und deutlich „Diversity Wins“ zu lesen. In Katar landet diese Maschine aber nicht – vom Trainingslager im Oman zum WM-Austragungsort geht es aber in einer neutralen Linienmaschine – aus Gründen des Klimaschutzes….