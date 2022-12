Fotofahndung nach sexuellem Übergriff auf Schlafenden: Wer kennt diesen Mann?

Mit einer Fotofahndung sucht die Polizei in Berlin einen Unbekannten, der im Sommer in einer U-Bahn-Station im Bezirk Neukölln einen schlafenden Mann sexuell belästigt haben soll. Damit erhofft sich die Behörde neue Hinweise auf die Identität des bislang Unbekannten.

Der Mann, für den die Unschuldsvermutung gilt, wird verdächtigt, am Samstag, dem 25. Juni, gegen 2.00 Uhr früh in der U-Bahn-Station Zwickauer Damm sexuelle Handlungen an einem dort schlafenden Mann vorgenommen zu haben. Das hat die Berliner Polizei am Dienstag bekanntgegeben.

Wer kennt den Mann oder hat etwas beobachtet?

Um den mutmaßlichen Sexualstraftäter identifizieren zu können, hat die Polizei ein Foto aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Besonders möchte sie wissen: Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Mannes machen oder hat den Verdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Sachdienliche Hinweise das Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer +49/(0)30/4664–913555 oder an lka135@polizei.berlin.de entgegen. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.