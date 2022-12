Michael Buchinger tanzt ab März bei „Dancing Stars“

Wenn ab 3. März der ORF seinen Ballroom wieder öffnet und seine Zuseher:innen mit „Dancing Stars“ begeistert, wird einer der bekanntesten Influencer Österreichs mittanzen: Der offen schwule Kabarettist Michael Buchinger wird einer der Kandidat:innen der 15. Staffel der Tanzshow sein. Das hat der ORF nun bekanntgegeben.

Für Buchinger wird mit „Dancing Star“ ein Traum wahr

„Im Jahr 2018 habe ich ein Vision Board gemacht, auf dem Michi Buchinger bei ‚Dancing Stars‘ drauf war. Es hat fünf Jahre gedauert, ist aber wahr geworden“, freut sich Buchinger über seine Teilnahme. Mit seinen Tanzkünsten steht es allerdings nicht so gut: „Ich kann überhaupt nicht tanzen, aber überschätze mich oft ein bisschen. Ich glaube, ich werde sehr schnell lernen, was daran schwer ist“, gesteht er.

Seine bisherigen Erfahrungen halten sich ebenfalls in Grenzen: „Bei meiner Matura musste ich einen Walzer lernen. Ich mag den Macarena, den YMCA-Tanz und den Achy-Breaky-Heart-Square-Dance“, so Buchinger. Seine Teilnahme bei „Dancing Stars“ sieht er nicht nur wegen der großen Öffentlichkeit als Chance: „Es wird meiner körperlichen Fitness guttun und alles, was meiner körperlichen Fitness guttut, mache ich sehr gerne.“

Multitalent Buchinger: YouTube-Star, Kolumnist, Autor, Podcaster, Kabarettist

Michael Buchinger ist ein wahres Multitalent: Seine Karriere begann mit seinem eigenen YouTube-Channel, den er seit 2009 betreibt. Sein Video „Was wäre, wenn Facebook das reale Leben wäre“ wurde bis heute mehr als 1,2 Millionen mal gesehen. Der Kanal gehört mit über 150.000 Abonnenten und über 40 Millionen Aufrufen zu den erfolgreichsten Österreichs.

Inzwischen ist Buchinger auch als Kolumnist tätig und schrieb etwa für die Welt, den Online-Versandhändler Zalando oder das Online-Magazin Vice. Sein 2017 erschienenes Buch „Der Letzte macht den Mund zu“ stieg auf Platz 11 der Spiegel-Beststellerliste ein, sein aktuelles Buch heißt „Alle Jahre NIE wieder: Alles, was an Weihnachten tierisch nervt“.

Seit 2018 ist Michael Buchinger auch als Kabarettist und Podcaster tätig. In seinem Podcast „Buchingers Tagebuch“ plaudert er etwa „aus dem Nähkästchen und offenbart laut Eigenaussage seine intimsten Gedanken und Geheimnisse“. Seit März 2019 hat er gemeinsam mit Thomas Brezina den Interview-Podcast „Drei wollen Durchblick“.

Erstmals führt Andi Knoll durch den Ballroom

Zu den weiteren Prominenten, die der ORF für „Dancing Stars“ bereits bekanntgegeben hat, zählen Schauspielerin Lilian Klebow, der ehemalige Skisprungtrainer Alexander Pointner, Ex-Rennfahrerin und Kommentatorin Corinna Kamper, Styling-Expertin Martina Reuter und Gastronomin Eveline Eselböck. Die vier letzten prominenten Teilnehmer:innen werden noch bekanntgegeben.

Eine Neuerung gibt es auch in der Moderation der „Dancing Stars“: Durch die zehn Shows, immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1, führen Mirjam Weichselbraun und – erstmals – Ö3-Moderator Andi Knoll. „‚Dancing Stars‘ ist, mit all den Pailletten, Tütüs, Choreografien und Inszenierungen, die Mutter aller Shows – also irgendwie jede Woche ein bisschen Song Contest!“, verrät er.