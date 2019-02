Conchita begleitet Minister am Opernball

Einen besonderen Gast hat sich Justizminister Josef Moser von der ÖVP für den heute stattfindenden Opernball ausgesucht: Song-Contest-Gewinner Conchita wird den Minister begleiten. Das hat das Ministerbüro mittlerweile bestätigt. Und Moser hat mit Conchita noch viel vor.

Haare oder Glatze, Kleid oder Frack? Conchitas Outfit sorgt schon im Vorfeld für Gesprächsstoff

Erst am Samstag erregte Conchita großes Aufsehen, als er mit Glatze beim Grazer Tuntenball, dem er seit 15 Jahren die Treue hält, erschien. Nach Informationen der Bild-Zeitung war diese allerdings nicht rasiert, sondern nur aufgeklebt.

RosaLila PantherInnen

In welchem Styling Conchita deshalb beim Opernball erscheint, bleibt also eine kleine Überraschung: Glatze oder Mähne, Abendkleid oder Frack – alles ist bei dem Künstler, der so gerne die Grenzen eingefahrener Geschlechtsbilder überschreitet, möglich. Danach könnte er- wie viele andere Besucher – den Rosenball beehren, das queere Gegenprogramm zum Opernball

Conchita soll die Österreicher zur Teilnahme an der Europawahl animieren

Justizminister Moser, der sich zuletzt für eine verfassungskonforme Öffnung der Ehe eingesetzt hat, stellt seinen Opernball-Besuch unter das Motto „Wir alle sind Europa“. Neben Conchita werden ihn seine Ehefrau Daniela und die albanische Amtskollegin Etilda Gjonaj eingeladen. Auch sie gilt als Kämpferin gegen Diskriminierung.

Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass Moser und Conchita gemeinsam zu sehen sein werden: Der Song-Contest-Gewinner soll die Österreicherinnen und Österreicher in den nächsten Wochen als Testimonial zur Teilnahme an der EU-Wahl motivieren, heißt es aus seinem Umfeld. Diese findet am 26. Mai statt und gilt als Richtungsentscheidung.

Ein Einsatz, der auch der EuroPride hilft, die dieses Jahr in Wien stattfindet – denn da ist Conchita ebenfalls Botschafter der Veranstaltung.