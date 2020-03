„Lycrastorm“-Wochenende im Mai: Fetisch-Party wird größer als je zuvor

Die Premiere im letzten Jahr ist gelungen: Mit „Lycrastorm“ gab es letzten Juni zum ersten Mal eine neue Party für Liebhaber von hautengem Spandex oder Lycra-Klamotten. Die internationalen Besucher waren begeistert – dieses Jahr soll alles noch etwas größer werden.

Letztes Jahr nutzten gut hundert Teilnehmer als elf Ländern die Gelegenheit, in den dunklen Räumen des Kaiserbründls auf Gleichgesinnte zu treffen. Dieses Jahr konnte bereits zum Start des Ticketverkaufs eine erhöhte Nachfrage verzeichnet werden – was den Veranstaltern zufolge auch zu einer höheren Teilnehmerzahl führen würde.

Die Hauptparty findet dieses Jahr am 9. Mai statt. Wie auch letztes Jahr ist das Kaiserbründl, Europas schönster Herrensauna, die Location. Für Mike Fast, einen der Veranstalter, ist sie „perfekt für eine Lycraparty“. Ein neues Raumkonzept werde dieses Mal für „noch mehr Partystimmung und Action“ sorgen.

Abgerundet wird das Angebot im Kaiserbründl durch eine Social-Area mit Bar und Dancefloor. Wer nicht nur in Lycra plaudern und tanzen will, soll bei „Lycrastorm“ in der großen Play-Area auf seine Kosten kommen. Doch zusätzlich dazu soll es auch weitere Programmpunkte geben.

Vor der Party soll es am Samstagabend ein Warm-up im Ropp, Wiens neuer fetischfreundlicher Bar in der Margaretenstraße geben. Dabei können sich die Teilnehmer am „Lycrastorm“ und ihre Bewunderer auf die Veranstaltung einstimmen und sich in gemütlicher Atmosphäre bei einem Drink kennenlernen. Auch weitere Programmpunkte für Freitag und Samstag seien geplant, so die Veranstalter. Nähere Informationen dazu findet man auf der Webseite der Veranstaltung.