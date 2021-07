Mindestens 163 LGBTI-Athleten bei Olympia in Tokio

Heute wurden die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet – und in den nächsten Wochen werden mindestens 163 offen schwule, lesbische, bisexuelle, queere und nicht-binäre Athlet:innen teilnehmen, wie Recherchen des Portals Outsports ergeben haben – ein neuer Rekord und ein deutliches Zeichen. Mit der Gewichtheberin Laurel Hubbard aus Neuseeland nimmt sogar zum ersten Mal eine trans Frau bei Olympia teil.

Mehr als doppelt so viele queere Athlet:innen wie in Rio

Damit hat sich die Zahl der nicht-heterosexuellen Teilnehmer:innen seit den letzten Olympischen Spielen 2016 in Rio mehr als verdoppelt: In Brasilen betrug die Anzahl der queeren Sportler:innen nur 56, weitere vier Jahre zuvor in London waren es gar erst 23 offen queere Athlet:innen. Dieses Jahr gibt es in 30 Sportarten mindestens eine:n queeren Spotler:in, das “Team LGBTIQ” setzt sich auch Teilnehmer:innen aus 27 Ländern zusammen.

Mehr als 30 von ihnen kommen dabei aus den USA, es folgen Kanada, Großbritannien und die Niederlande mit 16 Sportler:innen, Brasilien mit 14, Australien mit 12 und Neuseeland mit 10. Auch interessant: Auf einen geouteten Mann kommen acht geoutete Frauen, am meisten LGBTI-Teilnehmerinnen gibt’s beim Frauenfußball mit mehr als 40 geouteten Sportlerinnen, darunter auch US-Kapitänin Megan Rapinoe.

Mit dem britischen Turmspringer Tom Daley dürfte auch zum ersten Mal ein schwuler Vater an Olympischen Spielen teilnehmen. Deutschland ist in dieser Liste mit Jasmin Grabowski (Judo) und Jolyn Beer (Schießen) vertreten. Aus Österreich und der Schweiz kommt kein:e queere Athlet:in. All diese Zahlen sind vorläufig, weil erfahrungsgemäß auch während der Spiele noch mehr über einzelne Teilnehmer:innen bekannt wird.

Ein Zeichen, wie sehr sexuelle Minderheiten heute akzeptiert sind

Dass so viele geoutete Sportler:innen bei den Olympischen Spielen in Tokio mitmachen, zeigt, wie sehr die Akzeptanz sexueller Minderheiten im Sport gewachsen ist. Soziale Medien, besonders Instagram, haben ihnen auch ein Forum gegeben, in dem sie offen leben oder sich outen können.

“Als offen schwuler Athlet bei den Olympischen Spielen teilzunehmen ist ziemlich geil”, sagte der kanadische Schwimmer Markus Thormeyer gegenüber Outsports. Als er 2016 in Rio teilgenommen hatte, hat er über seine Homosexualität noch nicht offen gesprochen – öffentlich geoutet hatte er sich erst letztes Jahr.

“Ich bin in einer kleinen französischsprachigen Stadt in Quebec aufgewachsen und kannte keine einzige LGBTIQ-Person oder Athlet:in, bis ich älter war”, sagt auch die kanadische Rugby-Spielerin Elissa Alarie: “Ich hoffe, die wachsende Sichtbarkeit kann jungen Menschen das Gefühl geben, dazuzugehören und die einzelnen Communities ermutigen, inklusiv und einladend zu sein.”

Alle LGBTI-Athlet:innen im Überblick