Brasilianischer Turmspringer Ian Matos ist tot

Seit seinem Coming Out 2014 war er ein Vorbild für viele andere Sportler

Der brasilianische Turmspringer Ian Matos ist tot. Er ist am Dienstag im Alter von 32 Jahren in Rio de Janeiro an einer Lungeninfektion verstorben. Matos hatte sich als einer der ersten brasilianischen Sportler vor rund acht Jahren als schwul geoutet.

Eine Infektion im Hals breitete sich auf Magen und Lunge aus

Matos hatte eine Infektion im Hals, die sich auf seinen Magen und seine Lunge ausbreitete. Fast zwei Monate lang wurde er im Krankenhaus stationär behandelt. Freunde organisierten eine Spendenaktion, damit die Mutter und die Geschwister des Turmspringers in während seiner medizinischen Behandlung begleiten konnten. Nach ersten Anzeichen einer Besserung verschlechterte sich sein Zustand plötzlich.

„Wir sind zutiefst betrübt über die Nachricht vom vorzeitigen Tod des olympischen Turmspringers Ian Matos im Alter von nur 32 Jahren“, so das Brasilianische Olympische Komitee in einer Stellungnahme: „In dieser Zeit der Trauer spricht das BOC der Familie und den Freunden von Ian sowie der gesamten nationalen Wassersportgemeinschaft sein Mitgefühl und Beileid aus.“

Einer der ersten georteten Sportler Brasiliens

Matos nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio am Drei-Meter-Synchronspringen der Männer teil. Dort erreichte er mit seinem Partner Luiz Outerelo den achten Platz. Bei den südamerikanischen Spielen 2010 erreichte drei Bronzemedaillen.

Inspiriert vom Coming Out des britischen Turmspringers Tom Daley outete sich Matos im Jahr 2014 in der Zeitung Correio. „Als kleiner Bub wusste ich schon, dass ich schwul bin, aber ich musste hierherkommen, um meine Sexualität zu leben“, so Matos damals.

Nach seinem Coming Out wurde er für viele andere LGBTI-Sportler zum Vorbild. Er beteiligte sich aktiv an Kampagnen wie der „Free and Equal“-Initiative der Vereinten Nationen, mit der für weltweite Gleichbehandlung von LGBTI-Menschen geworben wurde.