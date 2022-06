Stadt Wien zum Regenbogenmonat Juni: „Lebe deine Liebe!“

Die Kampagne der Stadt Wien zum Regenbogenmonat Juni steht dieses Jahr unter dem Motto “Lebe Deine Liebe”. Heute wurde die Kampagne von Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, SPW-Queersprecherin Nicole Berger-Krotsch und Wolfgang Wilhelm, Leiter der Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten (WASt), vorgestellt.

Straßenbahnen oder Tafeln bei der Stadteinfahrt sorgen für Sichtbarkeit

So setzt die Stadt Wien im Juni viele Initiativen, um die Sichtbarkeit der LGBTI-Community zu stärken. Dazu gehören etwa drei speziell beklebte “Regenbogen-Straßenbahnen”, die Tafeln bei der Wiener Stadteinfahrt, der Straßenbahn-Warteraum vor dem Rathaus oder digitale Screens in den U-Bahn-Stationen.

“Informationen zur Stärkung von Gleichstellung und Akzeptanz sind in einer vielfältigen Stadt wie Wien die Basis für ein funktionierendes Zusammenleben”, so Vizebürgermeister Wiederkehr von den Neos: “Es ist mir ein Anliegen, ein gleichberechtigtes Leben für alle Menschen in unserer Stadt zu ermöglichen. Daher tragen wir den Regenbogen hoch und treten gegen Hass und Diskriminierung an.”

Der Bund ist gefordert, Diskriminierungen zu beenden

Mit der neuen Kampagne wolle die Stadt Wien die Forderungen der LGBTI-Community stärker sichtbar machen, etwa den umfassenden Schutz vor Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung, so Berger-Krotsch. “Als Regenbogenhauptstadt fordern wir daher den Bund auf, endlich zu handeln, um ein diskriminierungsfreies Leben für alle Menschen in Österreich zu ermöglichen”, so die SPÖ-Politikerin.

WASt-Leiter Wolfgang Wilhelm erinnert daran, dass auch in Wien LGBTI-Personen noch immer in vielen Lebensbereichen diskriminiert werden. “Auch wenn LGBTIQ-Personen einfach nur ihr Leben leben wollen, wie alle anderen Menschen auch, empfinden manche Menschen schon alleine ihre Existenz als Bedrohung und reagieren mit Hass und Gewalt”, so der Experte.

Deshalb zeigt die heute vorgestellte Kampagne der Stadt Wien LGBTI-Personen und gleichgeschlechtliche Paare als Teil der Lebensrealität und Vielfalt der Stadt. Damit will Wien queere Personen ermutigen “sich nicht (länger) zu verstecken, sondern ihre Liebe zu leben – offen und selbstbewusst”, so Wilhelm. Genau das mache die “Regenbogenhauptstadt Wien” aus.