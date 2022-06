„ZIB 2 History“ beleuchtet die LGBTI-Geschichte Österreichs

Es ist wohl die genaueste Aufarbeitung queerer Geschichte in Österreich, die es bis jetzt im Österreichischen Rundfunk (ORF) gegeben hat: Am 15. Juni gibt es in ORF 2 um 22.30 Uhr eine dreißig Minuten dauernde „ZIB 2 History“ über den langen Kampf der Community für gleiche Rechte. Danach gibt es eine Dokumentation über LGBTI-Vorkämpfer:innen in den USA.

Vor 20 Jahren wurde Paragraf 209 aufgehoben

Grund für das „ZIB 2 History“: Im Jahr 2022 jährt sich die Aufhebung des Paragrafen 209, nach dem es für schwule Männer ein anderes Schutzalter gegeben hatte, zum 20. Mal. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hatte die Bestimmung, die unzählige schwule und bisexuelle Männer ins Gefängnis brachte, aufgehoben.

Das Team der ZIB 2 zeichnet deshalb den langen und steinigen Weg der österreichischen LGBTI-Bewegung nach. Moderator Martin Thür begibt sich dafür mit dem anerkannten LGBTI-Historiker Andreas Brunner auf einen historischen Stadtspaziergang durch das schwule Wien der Monarchie, über die dunkelste Zeit, den Nationalsozialismus, bis hin zum Wien der Jetztzeit.

Doch auch, wenn der Unrechtsparagraf 209 vor zwanzig Jahren aufgehoben wurde – entschädigt wurden seine Opfer von der Republik bis heute nicht. Dazu ist Justizministerin Alma Zadić von den Grünen im Studio zu Gast. Sie wird mit Thür auch über die Rolle der Justiz und die vielen offenen Baustellen der Gleichberechtigung sexueller Minderheiten sprechen.

Nach der Ausstrahlung ist die Sendung sieben Tage lang in der ORF TVthek abrufbar.

US-Dokumentation zeigt den ersten Kampf der LGBTI-Bewegung

Nach der „ZIB 2 History“ setzt ORF 2 um 23.05 Uhr seinen LGBTI-Schwerpunkt mit einem „Universum History“ mit dem Titel „Die Regenbogen-Revolution – Der lange Weg in die Freiheit“ fort. Anlässlich des Pride Month beleuchtet die Dokumentation von Bennett Singer und Patrick Sammon die Geschichte der ersten LGBTI-Aktivist:innen der USA, die es geschafft haben, dass Homosexualität in den USA 1973 von der Liste der psychischen Erkrankungen gestrichen wurde.