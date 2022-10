Transphober Übergriff in Berlin: Gruppe greift zwei Männer an

Einen neuen transphoben Übergriff hat es am Montagabend in Berlin-Mitte gegeben: Zwei junge Männer sind von einer Gruppe aus sieben bis neun Männern zunächst beschimpft und dann geschlagen worden. Das teilte die Polizei der deutschen Hauptstadt am Dienstag mit. Die Angreifer konnten unerkannt entkommen.

Zuerst beleidigten sie die beiden Männer, dann schlugen sie ihnen gegen Kopf und Nacken

Die beiden Angegriffenen, 21 und 25 Jahre alt, waren gegen 19.25 Uhr in der Grünanlage nahe der Wasserspiele beim Fernsehturm unterwegs, als sie von der Gruppe zunächst angesprochen und dann transfeindlich beschimpft wurden. Anschließend schlugen ihnen die Unbekannten gegen Kopf und Nacken.

Dabei wurden die jungen Männer der Polizei zufolge leicht im Kopf- und Nackenbereich verletzt. Nach der Tat konnte die Gruppe unerkannt in Richtung Spreeufer flüchten. Die beiden Angegriffenen lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernimmt ein Fachkommissariat.

Für Hassverbrechen gegen LGBTI gibt es eigene Ansprechpartner:innen

Opfer von Hasskriminalität können in der deutschen Hauptstadt unter anderem auf der Internetwache der Polizei Berlin online eine Anzeige aufgeben. Bei der Berliner Polizei gibt es zudem zwei Ansprechpersonen für LSBTI . Damit soll Angehörigen sexueller Minderheiten, die oft aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen ein eher kritisches Verhältnis zur Polizei haben, das Erstatten einer Anzeige nach einem Übergriff erleichtert werden.