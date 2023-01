Thomas Hermanns dreht mit Sonya Kraus ab Ende Jänner am „Glücksrad“

Ab Ende Jänner dreht sich im deutschsprachigen Fernsehen wieder das „Glücksrad“ Einmal die Woche soll die Neuauflage der beliebten Show bei RTLzwei für Quote sorgen – mit einem bekannten und beliebten Moderationspaar.

Dass donnerstags bei RTLzwei dieses Jahr Studioshows für Quote sorgen sollen, war bereits bekannt. Nun hat der Sender bestätigt: Das „Glückrad“ startet mit frischen Folgen am 26. Jänner jeden Donnerstag zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Bereits sieben Tage vorab – also ab 19. Jänner – kann die Show im konzerneigenen Video-on-Demand-Dienst RTL+ gesehen werden.

Auch Thomas Hermanns wird zur Buchstabenfee

Moderiert werden die neuen „Glücksrad“-Folgen vom schwulen Kult-Komiker Thomas Hermanns und Sonya Kraus. Sie hat ihre Fernsehkarriere im „Glücksrad“ begonnen – von 1998 und 2002 als buchstabendrehende Assistentin von Frederic Meisner.

Doch auch diese Aufteilung hat sich geändert. „Ich habe die Sendung nur angenommen, weil mir versprochen wurde, dass ich auch an die Wand darf. Die Wand und das Moderieren teile ich mir mit Sonya Kraus auf. Ich möchte darauf hinweisen, dass auch das Erobern und Queeren dieser Bastion der Buchstabenfee für mich ein großer Spaß war“, sagte Hermanns im Gespräch mit dem Branchendienst DWDL.de .

Auch andere Retro-Shows sollen das Programm von RTLzwei beleben

Pro Hauptabend-Ausgabe gibt es drei Vorrunden und ein Finale. Wie gewohnt, darf um jenen Betrag gedreht werden, den man dann pro erratenem Konsonanten bekommt. Wer zum Schluss den höchsten Betrag auf dem Konto hat, zieht ins Finale ein.

Das „Glücksrad“ wird übrigens nicht die einzige Retro-Show auf RTLzwei bleiben: Bereits aufgezeichnet sind mehrere neue Folgen des früher in Sat.1 beheimateten Klassikers „Genial daneben“ – wieder mit Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen.