„Fantasy“-Sänger Fredi Malinowski: Der Hochzeits-Countdown läuft

Der Hochzeits-Countdown läuft: Am Donnerstag will Fredi Malinowski, eine Hälfte des erfolgreichen Schlager-Duos Fantasy, seinen Lebenspartner Dean vor den Altar führen. Der 47-Jährige hatte sich erst vor einem Jahr öffentlich als schwul geoutet. Im April hat er die Hochzeitspläne zum ersten Mal öffentlich gemacht.

Eine große Zeremonie auf einem Schloss – auch für die Fans

Bereits seit 2012 leben die beiden gebürtigen Kroaten in Deutschland in einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft. Nun wird diese in einer großen Zeremonie hochgestuft. „Die Ehe für alle macht es möglich“, so Malinowski im April gegenüber der Sächsischen Zeitung.

„Stattfinden wir die Hochzeit auf Schloss Wittringen in Gladeck, Nordrhein-Westfalen. Mit vielen Freunden und Fans“, erklärt der 47-Jährige der Zeitung. Als Trauzeuge wird Malinowskis Fantasy-Partner Martin Hein fungieren. Dass auch viele Fans an der Trauung teilnehmen, sei ein Dankeschön für deren Treue, erklärt der Sänger.

Letztes Jahr hat sich Fredi Malinowski öffentlich geoutet

Fredi Malinowski hat sich Anfang September 2017 in der Autobiografie „Keine Lügen – Für unseren Traum riskierten wir (fast) alles“ öffentlich als schwul geoutet. Bis zum Jahr 2006 war der 47-Jährige mit einer Frau verheiratet, mit der er auch drei gemeinsame Kinder hat.

Unter den Fans wurde das öffentliche Coming Out von Fredi Malinowski gut aufgenommen. „Ich habe gedacht, dass da eine Menge Anfeindung auf mich kommt. Doch im Gegenteil – sowohl die Männer als auch die Frauen kommen nach den Konzerten zu mir, zollen mir Respekt vor so viel Mut“, sagt er heute.

Den Mann fürs Leben lernte er in Kroatien kennen

Seinen jetzigen Partner Dean lernte Malinowski im Sommer 2008 an einem Strand in Kroatien kennen. „Wir waren sofort auf derselben Wellenlänge“, erinnert sich der Fantasy-Sänger. Er verlässt für Malinowski seine Frau und zwei Kinder, lässt sich 2010 scheiden.

Fantasy sind seit mehr als 20 Jahren im deutschen Schlager-Business und eine der erfolgreichsten Gruppen. Gemeinsam mit dem 46 Jahre alten Hein gehört Malinowski zu Deutschlands bekanntesten Schlagerstars. Die beiden Männer haben rund vier Millionen Tonträger verkauft. Zwei Alben landeten auf Platz eins, eines davon wurde von Dieter Bohlen produziert.