[Video] Blond und straight: Conchita startet mit zweiter Single als Wurst durch

Die Verwandlung von Wurst ist noch nicht zu Ende: Nachdem der Sänger Tom Neuwirth die nicht mehr so feminine Diva Conchita von seinem Elektropop-Projekt Wurst getrennt hat, hat er nun die zweite Single präsentiert – und zeigt sich ungewohnt erblondet im Edel-Skater-Look.

So zeigt sich Neuwirth im Video für „Hit Me“, einem Track mit Ohrwurm-Qualität, in weißblond – von den vollen, streng gescheitelten Haaren bis zum Vollbart. Nichts erinnernt mehr an Conchita, die divenhafte Song-Contest-Gewinnerin. Der Track soll Vorbote für das dritte Album sein, dass der 30-Jährige demnächst veröffentlichen will.

Mit weißblonden Haaren und Vollbart hat Neuwirth eine Botschaft für die Conchita-Hater

Der Text ist eine klare Ansage an seine Hater: Da ist die Rede von Pistolen und Projektilen, die auf ihn gerichtet sind – und dennoch ist Wurst überzeugt, dass alle Bedrohungen von ihm abperlen und seine Entschlossenheit ihn unbesiegbar macht.

„Du bekommst keine Gelegenheit, deine Pistole auf mich zu richten, Du kannst mich zu nichts zwingen; ich werde die Sache nicht bereinigen und ich werde nicht zurückschießen“, heißt es in dem Song auf Englisch – und Wurst alias Neuwirth wirkt so direkt und männlich wie selten zuvor. Nach „Trash All The Glam“ ist „Hit Me“ die zweite Single, die Neuwirth im Rahmen des Projekts Wurst veröffentlicht.

Wurst für Elektropop: Conchita für den Glamour: Die neue Identität war lange überlegt

Der Neugeburt ging eine kleine PR-Kampagne voraus. Auf Conchitas Instagram-Account wurden schwarze Buchstaben und die Buchstaben T, O und M gepostet. Das ist nicht nur Neuwirths Vorname – es soll für „Truth Over Magnitude“ stehen. Am 8. März wurde dann schließlich Wurst vorgestellt.

Das Profilbild auf Instagram wurde durch das Wort „Wurst“ ersetzt, in roten Buchstaben auf schwarzem Hintergrund. Conchita und Wurst würden nun „nicht mehr in Personalunion präsentiert“, hieß es dazu es in einer Aussendung.

Mit Wurst erzählt Neuwirth Geschichten, die Conchita nicht erzählen konnte

Sie sollen zwei unterschiedliche Figuren darstellen: Conchita bleibe demnach die „höfliche und feminine Medien-Ikone“, während sich Neuwirth unter dem Namen „Wurst“ mit einem neuen Electro-Projekt verwirkliche.

Dabei soll Wurst maskulin und kompromisslos sein, und in den Song-Texten mehr über Neuwirth und sein Leben preisgeben, „als es der unnahbaren Kunstfigur Conchita jemals möglich war“ – eine Ankündigung, die mit dem Text zu „Hit Me“ jetzt wahr wurde.