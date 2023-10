Laphonza Butler wird die erste schwarze lesbische Senatorin der USA

Als am 27. November 1978 Harvey Milk, der erste offen schwule Stadtrat von San Francisco, und Bürgermeister George Moscone auf den Treppen des Rathauses erschossen wurden, war die Stadtrats-Vorsitzende Dianne Feinstein als ersten bei ihnen.

Laphonza Butler tritt in die Fußstapfen von Dianne Feinstein, einer Polit-Legende

Das Ereignis prägte ihre LGBTI-freundliche Politik, so wie sie die US-Politik weitere 45 Jahre prägen sollte – bis zu ihrem Tod am Freitag als Senatorin. Nun hat der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom ihre Nachfolgerin ernannt – und Dianne Feinstein wäre sicher stolz auf sie.

Denn bis zum Ende der regulären Legislatur wird Laphonza Butler den Bundesstaat Kalifornien als Senatorin in Washington vertreten. Die 44-Jährige ist die erste offen lesbische Person of Color (PoC), also nichtweiße Person, seit der Gründung des Senats im Jahr 1789.

Eine erfahrene Politikerin mit vielen Karriere-Stationen

Das Mandat ist der Höhepunkt einer vielfältigen politischen Karriere. Butler ist derzeit Präsidentin des politischen Aktionskommitees „Emily’s List“, das die Wahl von Demokratinnen, die das Recht auf Abtreibung unterstützen, in politische Ämter unterstützt. Sie werde nach ihrer Wahl von diesem Amt zurücktreten, kündigte das Büro von Newsom an. Zuvor war sie unter anderem Vorsitzende der größten US-Gewerkschaft für Beschäftigte in der häuslichen Pflege und langjährige Beraterin der jetzigen Vizepräsidentin Kamala Harris.

Mit der Personalentscheidung löste der Gouverneur ein Versprechen ein, eine schwarze Frau zu berufen, falls Feinsteins Mandat frei werden sollte. Newsom kündigte an, Butler werde sich den gleichen Themen wie Dianne Feinstein widmen, wie etwa Freiheit bei der Familienplanung, gleichen Schutz vor dem Gesetz oder Waffengewalt.

Aus der Arbeiterklasse in die Spitzenpolitik

Laphonza Butler stammt aus einer Arbeiterfamilie. Ihr Vater starb, als sie noch ein Teenager war. Ihre Mutter musste in mehreren Jobs gleichzeitig arbeiten, um Butler und ihre beiden Geschwister durchzubringen.

Butler, die Politikwissenschaften an der Jackson State University studiert hat, ist mit der 49 Jahre alten Gewerkschafterin Neneki Lee verheiratet. Gemeinsam kümmern sie sich um ihre achtjährige Tochter Nylah.

Schwule, lesbische und bisexuelle Senatsmitglieder sind selten

Bis jetzt gab es im 100 Mitglieder zählenden Senat nur eine offen lesbische Senatorin: die Demokratin Tammy Baldwin, die seit 2013 den US-Bundesstaat Wisconsin vertritt. Außerdem gewann 2018 die bisexuelle Demokratin Kyrsten Sinema die Wahlen im US-Bundesstaat Washington. Wegen ihrer konservativen Ansichten verließ sie 2022 die demokratische Partei, blieb aber Mitglied der Fraktion.

Offen schwule Senatoren gab es bis jetzt in der 234 Jahre dauernden Geschichte des US-Senats noch nie. Der Demokrat Harris Wofford, der von 1991 bis 1995 für Pennsylvania im Senat saß, heiratete zwar 2016 im Alter von 90 Jahren einen Mann – während seiner Amtszeit war er aber mit seiner Frau Claire verheiratet, mit der er drei Kinder hatte, und die 1996 verstarb.